有民眾6月22日向新北市長侯友宜信箱反映淡水區中正東路35巷行人環境不佳，淡水區公所探訪鄰里未達共識，交通局於6月29日再完成會勘，先增設巷道前後當心行人標誌及速限30標線，以確保行人行走安全，警察局淡水分局並加強取締紅線違停車輛，提供行人友善的通行空間。

交通局交通管制工程科林昭賢科長表示，針對道路人行道空間改善優先以設置實體人行道，如受道路寬度不足影響無法設置實體人行道時，則會檢討繪設標線型人行道或於路側畫設紅線，降低道路速限提供行人安全的通行空間。

林昭賢說，中正東路35巷為雙向通行路段，路寬僅4.2至5.5公尺不等，兩側餐廳與店家林立，屬地區型生活巷道，目前單側實施禁止臨停，雖可提供行人通行使用，經會勘檢討後再增設標誌標線提升安全性，並由分局加強取締違停車輛。

至於增繪標線型人行道部分，將由公所協助確認路權範圍，重新整建路側鋪面及溝蓋板後，繪製標線型人行道，交通局將持續追蹤全案辦理情形。