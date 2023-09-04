中時新聞網《街頭大聲公》主持人游定剛4日在台北車站進行街訪，對於如果2024年賴清德當選總統，有什麼感想？而民眾的回應也超震撼！
A女表示，可能會有戰爭吧！可能台海之間會不穩定！
B女則說，不喜歡民進黨，怕戰爭！如果賴清德能夠把國家管好，人民過平安日子就可以。
C女認為，蔡政府把整個台灣…，老百姓很苦，應該換一個黨做一做！看可不可以把台灣弄好！
D男認為，應該跟現在差不多吧！因為我覺得執政的話，就不要太常輪動，要不然換一個政黨，全部首長再換過，執政的一些原本進度或工程，就會全部大洗牌！
E女說，因為賴清德是深綠的，不會選他！
F男回應，沒有研究，沒有關注政治，平常沒時間也沒興趣關注政治。
G男說，不能預測賴未來會怎樣，因為他之前的過往不等於未來。我相信任何人，我也相信他們願意把他們最好能力的團隊，帶上來經營這個國家。
H男認為，應該跟蔡英文差不多，他們都是綠的！
I女說，她對政治沒有這麼熟悉，沒有刻意看他們…我主要看政見出來，再去決定，也沒有特別支持哪一個黨。我覺得他（賴）沒有特別壞，但也不是說特別好，很中規中矩。
#賴清德
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