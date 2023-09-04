2024賴清德若當總統？ 北車街訪民眾反應「超震撼」

中時新聞網《街頭大聲公》主持人游定剛4日在台北車站進行街訪，對於如果2024年賴清德當選總統，有什麼感想？而民眾的回應也超震撼！

A女表示，可能會有戰爭吧！可能台海之間會不穩定！

B女則說，不喜歡民進黨，怕戰爭！如果賴清德能夠把國家管好，人民過平安日子就可以。

C女認為，蔡政府把整個台灣…，老百姓很苦，應該換一個黨做一做！看可不可以把台灣弄好！

D男認為，應該跟現在差不多吧！因為我覺得執政的話，就不要太常輪動，要不然換一個政黨，全部首長再換過，執政的一些原本進度或工程，就會全部大洗牌！

E女說，因為賴清德是深綠的，不會選他！

F男回應，沒有研究，沒有關注政治，平常沒時間也沒興趣關注政治。

G男說，不能預測賴未來會怎樣，因為他之前的過往不等於未來。我相信任何人，我也相信他們願意把他們最好能力的團隊，帶上來經營這個國家。

H男認為，應該跟蔡英文差不多，他們都是綠的！

I女說，她對政治沒有這麼熟悉，沒有刻意看他們…我主要看政見出來，再去決定，也沒有特別支持哪一個黨。我覺得他（賴）沒有特別壞，但也不是說特別好，很中規中矩。