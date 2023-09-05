美銀證券分析，在大中華PCB族群中，現在更偏好營運比重向伺服器與網絡靠攏的企業，而非有較多營收比重仰賴智慧機的供應鏈。理由在於，前者擁有較佳的單位售價、毛利率，尤其AI伺服器帶起強勁需求，進入門檻也較高；反觀與智慧機營運掛勾較深的PCB股，得面臨市場需求疲軟、單位售價與毛利率相對偏低、競爭日趨激烈、進入門檻亦較低等利空。

美銀證券指出，金像電不僅是受惠AI伺服器最深的PCB供應商，截至第二季來自AI伺服器相關的營運占比達雙位數百分點，更專注在毛利率較高的伺服器與網絡業務，預估今年營收比重各為64％與19％。同時，金像電還具有三大競爭優勢：製造高階產品、客戶包括全球一線大廠，以及在泰國擴張產能，能降低地緣政治侵擾。

外資估算，金像電2024年每股稅後純益（EPS）將衝上12.42元，達成每股賺一股本里程碑，且獲利年增率高達71％，2025年的EPS更上層樓，來到15.31元，年成長仍高達23％。