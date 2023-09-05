去年底全球矚目的2022卡達世界盃足球賽，無論觀賞精彩賽事或是參與運彩投注，相信大家都還意猶未盡，隨著各國球星回歸歐洲五大足球聯賽(西甲、英超、德甲、義甲、法甲)，新的球季也在8/12陸續展開，一直到明年5月賽季結束合計將會有超過1,700場的精彩賽事，大家可以繼續鎖定喜愛的球星、球隊及運彩的各項有趣玩法，包括高賠率的「正確比數」、「半/全場」以及高中獎率的「不讓分」、「讓分」、「大小」等，也可以再加上「包牌」或是「串關」等投注眉角，把運彩當樂透買，抱回大獎。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

歐洲五大足球聯賽除了英超偶爾會有賽事排在週間外，其餘賽事幾乎全都是安排在歐洲當地的週末舉行，大約是台灣時間的週六凌晨到週一凌晨，賽制全部都是採用「雙循環積分制」，也就是毎個球隊與同聯盟的其他球隊都會在主場及客場各進行1場比賽，西甲、英超及義甲均為20隊，因此毎個聯盟的總場次都是380場(20X19/2X2＝380)，至於今年開始才縮編的法甲(原20隊)及德甲都只有18隊，總場次會稍微少一點，只有306場(18X17/2X2＝306)，合計所有歐洲五大足球聯賽96個球隊一整個賽季下來總比賽場次高達1,752場(380X3+306X2＝1,752) ，運彩場場提供投注，也會擇優提供場中投注服務。

歐洲五大足球聯賽每場比賽的時間都是「90分鐘+傷停補時」，即運彩足球投注所謂的「法定比賽時間」完成時，沒有像世足賽還有加時及互射12碼(即PK戰)决勝負的情形，積分的計算方式為贏球的隊伍得3分、輸球的隊伍得0分、如果平手(即和局) 2隊各得1分，整個球季累積積分最高的球隊即為冠軍。

2022卡達世界盃前4強表現優秀的球星，包括阿根廷的阿爾瓦雷斯 (Julián Álvarez)、麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）及馬丁尼茲 (Emiliano Martínez)；法國的姆巴佩 (Kylian Mbappé)、楚阿梅尼 (Aurélien Tchouaméni)及格里茲曼 (Antoine Griezmann)；克羅埃西亞的莫德里奇 (Luka Modrić)及格瓦迪奧爾 (Joško Gvardiol)；摩洛哥的阿姆拉巴特 (Sofyan Amrabat)、恩-納斯里 (Youssef En-Nesyri)及哈基米 (Achraf Hakimi)；還有其他知名的球星，荷蘭的韋霍斯特 (Wout Weghorst)、鄧弗里斯 (Denzel Dumfries)、日本的三笘薰 (Kaoru Mitoma)、堂安律 (Ritsu Dōan)、英格蘭的貝林漢 (Jude Bellingham)以及葡萄牙的拉莫斯 (Gonçalo Ramos)等，分別回歸歐洲5大足球聯賽所屬球隊，西甲、英超、德甲、義甲及法甲等，也整理一個對照表提供給大家參考。

上一球季歐洲五大聯賽的冠軍分別為西甲的巴塞隆納、英超的曼城、德甲的拜仁慕尼黑、義甲的拿波里以及法甲的巴黎聖日耳曼，今天特別整理上一球季歐洲五大聯賽的排名以及增長情形提供大家投注高賠率的「正確比數」、「半/全場」，或是高中獎率的「不讓分」、「讓分」、「大小」等玩法參考，當然也可以搭配用「包牌」或是「串關」的方式進行投注，把運彩當樂透買，有機會抱回大獎。