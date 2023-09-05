每次試車多聚焦在車輛的性能表現、科技配備，或是空間質感、載運機能，本報已先後試駕過Kia EV6車系Air及頂規GT-Line e-AWD增程版，這回坐上EV6 Air增程版，將聚焦在Meridian頂級環場音響系統，不試車，就好好聽音樂。

你可能不知道，EV6入門的Light、Air就已標配立體環繞音效系統，有6具高傳真揚聲器；而Air增程版及GT-Line e-AWD增程版則配備英國首屈一指的音響品牌Meridian為其開發出14具獨一無二的喇叭整合系統，加上會隨車速進行調整的Intelli Q品質調校系統，能營造出優質的聆聽環境。

本報邀請相當熟悉音響技術的Alan來試聽EV6 Air增程版的Meridian頂級環場音響系統。為了這次試聽，Alan挑選3首 各具代表性歌曲，第一首是Sara Brightman的《Time to say goodbye》，最令人激賞的是女高音、環繞音效。Alan認為Meridian在中高音提供非常輕盈、令人愉悅的聆聽感受，尤其Meridian Horizon提供乘客Authentic、Surround、Custom等3種音效選擇，Surround模式下，立刻能感受聆聽位置來到車室中央，有如身在演唱會觀眾席，沈醉其中。

音響達人Alan認為後座席位的聆聽品質與前座相同，令人驚豔。（石智中攝）
音響達人Alan認為後座席位的聆聽品質與前座相同，令人驚豔。（石智中攝）

Alan表示，Meridian這套音響在表現女聲或古典樂的時候特別清晰、輕盈、乾淨，對於我們這樣的上班族來說，忙碌一天回家，特別是在停車場到進家門前的這段「Me Time」，總會想在車裡稍事沈澱，而最好的方式就是讓音樂洗滌掉一天的奔波疲累，refresh之後再見家人。

第二首歌選擇The Chain Smoker & Coldplay節奏比較強烈的《Something just like this》，這首歌結合時下流行的搖滾、電子、混音、低音、饒舌等元素，也是25到35歲年輕人非常喜愛的曲風之一，在Surround模式下，中低音能夠拉出比較厚實的感覺，對於想藉由輕旅行，或是在周末假日出去兜兜風，放鬆身心的時候，特別適合讓這類輕快奏的歌曲伴行。

第三首歌曲可說是專為Kia挑選，因為我們都是知道Kia是韓國品牌，所以挑出時下最流行的《Seven》，不管是在社群媒體或是串流音樂平台上，都是相當熱門的K-pop歌曲，聽到它的節奏或是Jung Kook的男聲表現，讓人一秒進入首爾的江南，感受濃濃的韓國味，聽起來非常輕鬆，耳朵也不會有過多的壓力，不用出國就有快閃韓國的感受。

Kia EV6 Air 增程版前座「一鍵放鬆模式」相當舒適。（陳大任攝）
Kia EV6 Air 增程版前座「一鍵放鬆模式」相當舒適。（陳大任攝）
Kia EV6 Air 增程版標配Meridian頂級環場音響系統。（陳大任攝）
Kia EV6 Air 增程版標配Meridian頂級環場音響系統。（陳大任攝）
試聽《Time to say goodbye》（左起）、《Something just like this》、《Seven》。（摘自KKBOX APP）
試聽《Time to say goodbye》（左起）、《Something just like this》、《Seven》。（摘自KKBOX APP）
Meridian Horizon提供乘客Authentic、Surround、Custom等3種音效選擇。（陳大任攝）
Meridian Horizon提供乘客Authentic、Surround、Custom等3種音效選擇。（陳大任攝）

特別的是，Alan認為後座空間是這EV6的強項，因為一般人都知道後坐乘客聽到的聲音多半不如前座，尤其掀背車格局的後廂與座艙相通，雜音相對會多一點，後座喇叭音質也會受到影響，但是EV6前、後座的聆聽感受幾乎相同，而且能做到聲音非常集中、完整地表現環繞音效，也沒有一般掀背車後座的噪音感，甚至能與前座享有一樣的聆聽效果，讓人相當驚豔。

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