每次試車多聚焦在車輛的性能表現、科技配備，或是空間質感、載運機能，本報已先後試駕過Kia EV6車系Air及頂規GT-Line e-AWD增程版，這回坐上EV6 Air增程版，將聚焦在Meridian頂級環場音響系統，不試車，就好好聽音樂。

你可能不知道，EV6入門的Light、Air就已標配立體環繞音效系統，有6具高傳真揚聲器；而Air增程版及GT-Line e-AWD增程版則配備英國首屈一指的音響品牌Meridian為其開發出14具獨一無二的喇叭整合系統，加上會隨車速進行調整的Intelli Q品質調校系統，能營造出優質的聆聽環境。

本報邀請相當熟悉音響技術的Alan來試聽EV6 Air增程版的Meridian頂級環場音響系統。為了這次試聽，Alan挑選3首 各具代表性歌曲，第一首是Sara Brightman的《Time to say goodbye》，最令人激賞的是女高音、環繞音效。Alan認為Meridian在中高音提供非常輕盈、令人愉悅的聆聽感受，尤其Meridian Horizon提供乘客Authentic、Surround、Custom等3種音效選擇，Surround模式下，立刻能感受聆聽位置來到車室中央，有如身在演唱會觀眾席，沈醉其中。

音響達人Alan認為後座席位的聆聽品質與前座相同，令人驚豔。（石智中攝）

Alan表示，Meridian這套音響在表現女聲或古典樂的時候特別清晰、輕盈、乾淨，對於我們這樣的上班族來說，忙碌一天回家，特別是在停車場到進家門前的這段「Me Time」，總會想在車裡稍事沈澱，而最好的方式就是讓音樂洗滌掉一天的奔波疲累，refresh之後再見家人。

第二首歌選擇The Chain Smoker & Coldplay節奏比較強烈的《Something just like this》，這首歌結合時下流行的搖滾、電子、混音、低音、饒舌等元素，也是25到35歲年輕人非常喜愛的曲風之一，在Surround模式下，中低音能夠拉出比較厚實的感覺，對於想藉由輕旅行，或是在周末假日出去兜兜風，放鬆身心的時候，特別適合讓這類輕快奏的歌曲伴行。

第三首歌曲可說是專為Kia挑選，因為我們都是知道Kia是韓國品牌，所以挑出時下最流行的《Seven》，不管是在社群媒體或是串流音樂平台上，都是相當熱門的K-pop歌曲，聽到它的節奏或是Jung Kook的男聲表現，讓人一秒進入首爾的江南，感受濃濃的韓國味，聽起來非常輕鬆，耳朵也不會有過多的壓力，不用出國就有快閃韓國的感受。

Kia EV6 Air 增程版前座「一鍵放鬆模式」相當舒適。（陳大任攝）

Kia EV6 Air 增程版標配Meridian頂級環場音響系統。（陳大任攝）

試聽《Time to say goodbye》（左起）、《Something just like this》、《Seven》。（摘自KKBOX APP）

Meridian Horizon提供乘客Authentic、Surround、Custom等3種音效選擇。（陳大任攝）

特別的是，Alan認為後座空間是這EV6的強項，因為一般人都知道後坐乘客聽到的聲音多半不如前座，尤其掀背車格局的後廂與座艙相通，雜音相對會多一點，後座喇叭音質也會受到影響，但是EV6前、後座的聆聽感受幾乎相同，而且能做到聲音非常集中、完整地表現環繞音效，也沒有一般掀背車後座的噪音感，甚至能與前座享有一樣的聆聽效果，讓人相當驚豔。