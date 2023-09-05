華為新5G手機Mate 60 Pro搭載衛星電話功能，網速媲美iPhone 14手機，其處理器麒麟9000S由中芯國際代工，技術可能達到7奈米以下，引發市場高度高關注。中芯早早就被美國列入實體清單，如何擴張先進半導體產能，知名半導體分析師陸行之3點分析背後關鍵。

華為與中芯的最新產品，顯示美國制裁不僅沒有完全拖住大陸晶片業發展的速度，反而加深自給自足的企圖心與計畫。陸行之表示，「我們認為被放入實體清單的公司，不是被禁止購買美國全部的先進設備（EUV被絕對禁止），而是購買先進製程設備要經過核可，當然美國可能繼續加碼審核都不過。」

此外，陸行之提到，雖然有些廠商在短期內就倒閉消失，但大陸很多新創半導體廠如雨後春筍般冒出，甚至連美國設備廠，美國商務部都很難判定這些設備是否被轉賣給中芯國際，中芯能持續擴大先進製程產能就不足為奇了。

陸行之也預測，接下來中芯有望進一步推出N+3、N+4產品，「根據我們的數據資料，中芯的Capital intensity（資本密集度）資本開支除以營收比率在過去一年是110%，遠高於T同學的50%及L/G同學的40%上下，產能擴充年增率肯定將明顯高於同業，用DUV ArFi Immersion tool做的N+3、 N+4應該也會陸續推出。」