買不起超跑怎麼辦？現在只要「貼」這個就有超跑的享受！除此之外，還能降低溫度、保有隱密性及安全性，快來聽聽專家怎麼說！

根據美國國家環境預測中心數據顯示，2023年7月3日是全球最熱的一天，對於駕駛來說，當汽車停放戶外一陣子，車內溫室效應的高溫，往往造成駕駛不適，因此「隔熱紙」成為不可或缺的標配之一，但隔熱紙該怎麼挑才正確？

ClearPlex克麗隔熱紙達人Woody表示，挑選隔熱紙要注意舒適度、安全性及隱密性。許多人都有隔熱紙顏色越深，隔熱效果就越好的迷思，其實不然。對於營業用車選用深色隔熱紙，反而會威脅乘客的乘車安全，因此目前法規研擬前擋隔熱紙的透光度必須高於70度以上，且車測中心的報告顯示，隔熱紙的深淺度與車禍肇事率並沒有完全相關。

挑選隔熱紙主要有3個要點，分別是舒適度、安全性及隱密性。(中時新聞網攝)

此外，Woody指出，隔熱紙的材質及成分也很重要。以ClearPlex克麗為例，此品牌來自於美國，目前在全球52個國家都有銷售，主要產品有汽車及大樓隔熱紙、前擋防護膜、手機修護膜，在薄膜領域極富盛名，甚至被用於NASA的材料上，是許多超跑經銷商指定使用的品牌。

ClearPlex克麗隔熱紙系列種類多元，包含入門款時尚系列M、進階款風靡系列F、中階款科技系列T、高階款超跑系列S、最頂級款CPX智能系列。「時尚系列M」可有效降低眩光，具備穩定的顏色技巧，安全隱密；「風靡系列F」具有優良的隔熱性能，可反射熱源，色澤美觀；「科技系列T」為奈米IR塗佈技術，有效阻隔紅外線，高清晰；「超跑系列S」為奈米陶瓷科技，具有高隔熱性能，外觀顏色不衰退。

ClearPlex克麗隔熱紙系列包含入門款時尚系列M、進階款風靡系列F、中階款科技系列T、高階款超跑系列S、最頂級款CPX智能系列。(中時新聞網攝)

特別是「CPX智能系列」將原有的奈米陶瓷做微化處理外，更將智能金屬奈米化，兩者混合打造出超奈米陶瓷金屬科技，完美結合金屬與陶瓷特性，不影響eTag與GPS訊號，可大幅提升清晰度，還可阻隔98%紅外線、99.8%紫外線。另外，CPX智能系列有7年保固，如此高年份保固在市場上很少見。

當顧客挑選完隔熱紙後，會由專業師傅進行貼膜。貼膜步驟為清潔、對位裁切、熱烘烤、刮除及刮除，動作俐落、節奏迅速，全車安裝需120分鐘。此外，現場還有完整充電設備，保護客戶愛車，可避免施工時電力不足，服務貼心又完善。

挑選好的隔熱紙，可以有效杜絕高溫帶來的不適感，更能確保在艷陽下保有行車安全，因此挑選值得信賴的品牌及品質非常重要。