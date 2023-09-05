華為最新旗艦機型「Mate 60 Pro」日前在官方電商網站上線，售價6999元人民幣，引起市場高度關注，權威拆解機構TechInsights在拆解Mate 60 Pro後，證實該款手機的麒麟9000S處理器，是由中芯國際採用7奈米製程代工生產。

根據美國財經媒體報導，技術分析公司TechInsights進行的拆解顯示，Mate 60 Pro手機是採用中芯生產的麒麟9000S晶片，是第一款採用中芯最先進7奈米製程技術的晶片，這也顯示大陸突破美國科技封鎖，在5G晶片技術上已取得初步進展。

TechInsights副董事長Dan Hutcheson 說，華為新手機晶片採用中芯7奈米製程，這對大陸來說是個相當重要的宣告，顯然中芯已解決7奈米良率的問題。

但TechInsights拆解後也發現，Mate 60 Pro採用的處理器技術，仍落後最新技術兩個世代。

知名半導體分析師陸行之則說，中芯在曾任台積電高層的梁孟松帶領下，7奈米製程技術與產能都有重大突破，不可輕忽。