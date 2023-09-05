感覺疲倦、體重下降等經常是罹患癌症的跡象，不過美國腸胃道專家藍儂（Anne Marie Lennon）警告，還有一項民眾經常輕忽的警訊是吞嚥困難，若用餐時難以吞下食物，或沒吃東西卻總是有飽足感，就要特別注意。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，根據英國癌症研究協會（Cancer Research UK），罹患癌症最常見的症狀與跡象包括感覺疲倦、體重增加或下降、皮膚下出現腫塊、持續咳嗽或呼吸困難、大小便習慣改變等。

不過美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院腸胃道專家藍儂撰文指出，吞嚥困難是民眾經常輕忽的罹癌警訊，她指出，吞嚥困難「可能是」、「也可能不是」罹患癌症的跡象，但如果症狀隨著時間惡化，民眾就應該看醫生，另外民眾如果幾乎沒吃東西，但依然感覺到「飽」，也應該就醫。

美國醫學網站「Healthline」指出，吞嚥困難尤其可能是頸部、頭部、嘴巴等部位癌症的症狀，這些癌症的腫瘤生長，可能導致嘴巴、喉嚨肌肉運作的方式改變。

「Healthline」羅列可能導致吞嚥困難的癌症，包括甲狀腺癌、喉癌、鼻癌及鼻竇癌、口腔癌、咽喉癌、食道癌、頷下腺癌，以及臉上的皮膚癌。

除了吞嚥困難，藍儂也另外列出4項民眾經常輕忽的癌症警訊，包括呼吸急促、出血、出現腫塊、生理機能改變。

藍儂指出，醫生將某些出血類型視為預示癌症的警訊，如果民眾有咳血、便血、陰道異常出血、血尿、不正常的乳頭分泌物，就應該赴醫院檢查。生理機能改變則包括突然便秘或腹瀉、大小便困難，或感覺排便不乾淨等。