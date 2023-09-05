嘉義一名女子小燕（化名）透過交友軟體認識A男，5天後相約見面，2人在車上聊天時，因為小燕對A男有好感，所以當對方吻她時並沒有抗拒，後來A男想要更多的肌膚肢體接觸，當下認為關係還不到那個程度，小燕說了兩次「不要」，A男就此停手，後面2天都沒再聯絡進入冷戰。

直到認識的第7天，A男不斷打電話給小燕想要挽留，小燕心軟便答應見面。A男開車接小燕到一處體育館停車場後，A男在車抱著小燕親吻、撫摸胸部，因為沒違反意願，所以這次持續了約20分鐘，小燕並沒有反抗或覺得不舒服。

後來A男提議，想一起休息抱著睡，小燕認為A男不會對她做什麼便答應。進摩鐵房間後，A男要小燕躺床上後，隨即抱著小燕開始親吻，當A男想脫光小燕衣服時，小燕感到不舒服就反抗並說「我不要！」

當下A男眼神很可怕！小燕十分驚恐仍不停反抗，但A男體型偏大，根本沒法推開，最後被指侵、性侵得逞。小燕事後對A男提告，檢方依強制性交罪起訴

法官審酌，A男未有犯罪前科，僅為滿足一己私慾，所為違反社會善良風俗，且戕害小燕身心健康，造成其身心不可磨滅創傷，侵害性自主權，且坦承全部犯行之犯後態度，日前依犯強制性交罪，處有期徒刑3年3月。可上訴。

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