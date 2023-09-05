桃園一名梁姓男子不滿女性友人（A女）借錢不還竟還神隱，去年（111年）某晚9時許，連續近半小時不斷傳LINE訊息恐嚇對方，不僅傳「刀具」照片，更嗆聲：「去妳家自殺」、「死在妳小孩面前，造成妳小孩一輩子的心理傷害」、「讓妳家變成兇宅」、「讓妳一輩子做惡夢，每天都夢到我」、「我會採取行動，如果妳再不出面，後果自負」等。

A女收到這些訊息及照片感到十分恐懼，擔心自己及家人會被傷害，因而報警提告，全案被依恐嚇罪嫌送辦，檢方依法起訴。

法官審酌，梁男不思控制情緒，以理性、平和方式處理與債務糾紛，傳刀具照及文字訊息恐嚇，造成A女身心受創，日常生活及社會活動深受影響，應予嚴厲譴責。

考量梁男最終坦承犯行，但未獲得A女之諒解，日前判決梁男依犯恐嚇危害安全罪，處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日。可上訴。

刑法第305條之恐嚇危害安全罪，「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」