鴻海集團創辦人郭台銘上月28日上午宣布參選2024年總統大選，因並非經政黨推薦，得在11月2日之前蒐集約29萬份連署書，甚至有外傳民進黨已開始幫忙連署。對此，前立委沈富雄4日就表示，「我已經呼籲全國軍民同胞們，通通不要理郭台銘，你跟他談給他機會，他就講『拜託給大哥先做四年』，天下沒有臉皮這麼厚的」，引發討論。

沈富雄4日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我已經呼籲全國軍民同胞們，通通不要理郭台銘，郭台銘宣布參選以後，是為世人所唾棄，太平洋兩岸、海峽兩岸沒有人講郭台銘的好話，只有他還在做夢」，沈富雄更說，「我一句話講郭台銘是不值得評論，誰跟他喝咖啡？誰跟他喝奶茶？他就是一個不管什麼都是落後在最後一名」。

沈富雄最後更說，「你不跟郭台銘談還好，你跟他談給他機會，他就講『拜託給大哥先做四年』，除了這個以外，他有其他的選擇嗎？他沒有給你選擇的餘地，天下沒有臉皮這麼厚的，你樣樣輸人，但你卻樣樣要人家讓你」。