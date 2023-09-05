2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。而近日就有一份最新的民調指出，對於以選民角度而言，侯友宜、柯文哲這兩人正副總統該如何搭配？沒想到竟有56％的網友認為要「柯侯配」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》4日對於「在野整合傳出以侯和柯陣營會談較有進度，若以選民角度而言，你希望這2人正副總統怎樣配？」進行網路民調，截至4日晚間23時止，已有5萬人參與投票，有16％的網友表示「侯柯配」、有56％的網友則覺得「柯侯配」、有15％的網友表示「不必搭配，都應選正的」、有12％的網友表示「都不喜歡，想要其它選擇」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「在野要團結，單打獨鬥力量不夠」、「我只能說，我們老百姓最後也只能非綠誰民調最高就投誰了」、「再不合作，賴真的躺著贏」、「支持在野整合。再給綠綠繼續執政，臺灣會停滯不前，永遠在原地踏步」、「政黨輪替是基本的」。