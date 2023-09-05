為提升學生英語能力、競爭力，政府推動「2030雙語政策」，讓學生上學科時，都能有相對應的英語環境，但卻傳出不少學生因英語聽不懂，不僅英語沒學好，還出現學科學習效果不彰等問題。而近日就有一份最新的民調指出，對於蔡政府試行3年「雙語政策」，有61％的網友覺得應「放緩腳步，先從健全雙語師資開始打底」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》4日對於「蔡政府試行3年『雙語政策』，教師、家長與學生都反彈，你怎麼看？」進行網路民調，截至4日晚間23時止，已有2.5萬人參與投票，有23％的網友表示「應立即停止現行的雙語政策，以免都學不好」、有61％的網友則覺得「放緩腳步，先從健全雙語師資開始打底」、有11％的網友表示「繼續實施雙語政策，陣痛期難免」、有4％的網友表示「沒有意見」，另有1％的網友表示「留言說說」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「柯文哲說過雙語教育成功要一步一步來，重要的是要把老師慢慢更新，因為舊有師資並不是雙語所以才需要時間汰換，民進黨3年就想成功會不會太天真？」、「現在很多學生連國語都學不好…」、「應該先從基本的生活用語開始，比較不影響其他科目的學習效果」、「現在才來搞這個，真的笑死」、「雙語不是錯，錯的是政府不會做」。