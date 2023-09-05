華為最新旗艦機型「Mate 60 Pro」29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。媒體人謝寒冰4日在《麥玉潔辣晚報》節目直言，美國現在去卡中國大陸的先進製程晶片，其實不會影響到大陸的軍武發展，因為現有的晶片就已經可以做很多先進的武器。但美國要考慮到，未來被大陸尋得突破後，把整個半導體產業鏈全部做好，就像比亞迪從上游到下游都會自己做，要卡住他根本就不可能做到。

「其實稍微了解軍武的人都知道，先進晶片不會用在軍武上！」謝寒冰表示，因為先進晶片是不穩定的東西，而軍武一定要用最穩定的東西。比如說，當電腦開始用到XP系統的時候，很多武器裝備可能還在用DOS系統，為什麼？因為它最穩定，他不要出錯，武器要求的是穩定最優先。

謝寒冰強調，效能是其次，你效能很多，可是天天當機，請問這武器要怎麼用？所以這需求是完全不同的。所以你美國現在去卡中國大陸的先進製程晶片，其實不會影響到他的軍武發展，他現有的晶片，就已經可以去做很多先進的武器了。

「而且你知道這些高階先進晶片，最主要卡在哪裡？其實就是手機！」謝寒冰指出，因為它最大的優點就是，在更小的體積裡面，可以處理更多的事情，問題是一般的軍武怎麼可能小到，你一手就能掌握？他如果真的沒有辦法做小，就做大一點，「所以你是卡不住他的啦！」

謝寒冰直言，美國現在心裡大概也有數，他這樣卡，效能不彰。你現在這樣卡中國大陸半導體，頂多就是抑制中國大陸半導體產業的發展，可是美國就要考慮到，未來也許三年、也許五年，被中國大陸尋得突破之後，你以後就再也卡不住他了！因為你逼著他把整個產業鏈從頭到尾全部都做好。就好像比亞迪現在為什麼很可怕，就是他從上游到下游，全部都會自己做，電池跟系統全都自己來，要卡住他根本是不可能的事情。

「所以你有注意到嗎？美國從來沒有要卡比亞迪，因為知道他卡不了！」謝寒冰說，等於半導體產業，美國也在逼中國大陸生出一個比亞迪來。