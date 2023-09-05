3日晚間18點08分，華為史上最強手機Mate 60 Pro全面開啟銷售。陸媒報導指出，不僅華為商城、天貓、京東等線上平台，手機在數秒內被搶購一空，在實體通路的多處門市，消費者蜂擁而入的狀況同樣火爆。不少人都表示，自己是華為手機的忠實用戶，等了3年，終於等到「王者歸來」！

一位消費者王涵（化名）向新消費日報記者表示，他一直都是華為手機的忠實用戶，「之前我就看到消息說華為可能會出支持5G的Mate手機，我很早就和門店銷售打過招呼，如果有新機器上市就通知我，所以才能第一批搶到」。

家住北京的吳宇（化名）則是北京華熙Live華為生活體驗店裡第一位線下取貨Mate 60 Pro手機的消費者。他表示，3年期間華為手機沒有5G，他只能被迫使用其他國產手機。他興奮指出，Mate 60 Pro最吸引他的就是手機的性能，「畢竟它採用的是國產的麒麟晶片，這個意義重大。而且它還是定位為衛星通訊終端的設備，我非常想試試這個功能」。

華為在中國各地的門市都出現了「一機難求」狀況。北京華熙Live華為生活體驗店的店員表示，該門市首批到貨量約40～50台左右，如今要預訂，需要等上3～4周左右。而為了防止黃牛倒賣，消費者必須要現場拆封啟動才能帶走。