中國大陸及美國電動車龍頭比亞迪、特斯拉近日公布上半年財報，不論在銷售數量、毛利率或研發成本上，比亞迪都明顯輾壓特斯拉，引發討論。前駐紐西蘭代表介文汲4日在《麥玉潔辣晚報》節目指出，特斯拉的電池主要用寧德時代，不然也要跟比亞迪買電池。寧德跟比亞迪掌握電池續航力跟充電速度等尖端科技，特斯拉沒有這優勢。不只比亞迪，連華為都做出問界，性價比高出台灣電動車或油電混合車50％，甚至到2倍。

「特斯拉還有一個地方不如比亞迪的，就是在電池部分！」介文汲指出，特斯拉的電池主要用寧德時代，不然他也要跟比亞迪買電池。所以電動車所有核心中的核心技術，就是在電池。電池看起來簡單，可是差距非常大。第一，續航力要強，你一次充滿電跑500公里，人家可以跑800公里，後者就一定勝出。另外一個方面就是充電速度，最近寧德時代推出5分鐘可以充到400公里的電池，充電時間短，又是一個競爭力。

介文汲提到，另外一個就是在寒冷的地帶、溫帶的時候，你的充電速率會不會改變？還有電池在受撞擊的時候，會不會產生所謂的災變？這些都是科技含量的部分。而現在這些科技含量，寧德時代跟比亞迪都掌握了尖端科技，而你特斯拉沒有掌握。

介文汲強調，當然特斯拉也在說他有什麼超級儲能裝置，可是只聞樓梯響，並沒有看到產品出來。他是準備做這個、準備投資這個，可是從現實的市場來看，技術還是被別人掌握，所以目前來講，當然看好比亞迪。

「而且比亞迪除了純電車以外，他還有油電混合車！」介文汲表示，所以他各方面的品項非常豐富，比亞迪現在打進日本市場，第三世界國家更是已經大量進去了，所以非常看好中國大陸的汽車，因為看到了很多高性價比的產品，都是中國大陸產的車。包括華為的問界，自己看到那個價位，「我有機會買的話，我馬上就下訂！」你在台灣去買一台電動車試試看，去買台油電混合車看看，性價比不是2倍，也高出50％到70％！