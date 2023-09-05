華為最新旗艦機型「Mate 60 Pro」8月29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。對於華為預計全年手機出貨目標4000萬支，前立委郭正亮4日在《亮點交鋒》節目中更新訊息指出，4000萬支是指Mate全系列的出貨目標，Mate 60 Pro應為出貨600萬支。而針對美國可能盯上提供5奈米晶片的中芯國際，他強調中芯已具備此能力，所以也擋不住華為此一突破。

郭正亮唸出網友留言「華為今年預計銷售4000萬支手機，是包含所有型號。喔，是所有型號是不是？喔～所以Mate 60 Pro是600萬支啊！OK～感謝感謝，你這個也更正了我的思考，所以華為Mate 60 Pro事實上是600萬支啊！」

「對嘛，所以我說他的發貨量！」郭正亮指出，基本上因為它是做重複曝光，所以他的產能一定會受到限制，「感謝你的更正，你的這個更正非常的重要！」所以Mate系列今年理想目標是4000萬支，而Mate 60 Pro是600萬支。

郭正亮也唸到網友說，Mate 60 Pro被發現有重大bug，每次充電都會發出「遙遙領先、遙遙領先、遙遙領先」？「拜託？這個是Kuso啦！」

「我認為就是中芯國際啦！」郭正亮強調，曾經有人在扯說是青島芯恩，自己問了一個專家，對方說應該不會吧？應該是中芯國際。「那我坦白說啦，美國現在應該會盯上中芯國際，可是沒得盯！」為什麼呢？因為中芯國際本來就可以做到14奈米，而中國大陸本來就有DUV，他現在DUV還有80幾台。

郭正亮指出，Mate 60 Pro發表之後，荷蘭就立刻又修正他的意見了，荷蘭說，DUV要繼續賣給中國大陸，至少到今年底為止，「所以DUV，美國是擋不住的啦！」而中芯國際已經有14奈米的能力，這也是擋不住的。所謂N+2，那就是多次曝光，那個成本會增加，效能也會變慢，這是事實。「可是終究人家還是可以做出5奈米效果的5G晶片啊！」