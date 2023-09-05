TVBS民調中心今(4日)公布最新總統大選民調指出，民進黨參選人賴清德以30％支持度領先，民眾黨柯文哲23％居次，國民黨侯友宜19％第三，至於郭台銘則以14％墊後。媒體人黃揚明從交叉分析角度指出，比較有趣的是有5％民進黨支持者及24％基進黨支持者挺郭，直呼深綠郭粉現身。

黃揚明今(4日)在臉書發文提到提到，TVBS最新四腳督民調出爐（與前次三腳督比較），賴30％(-7％)，柯23％(-5％)，侯19％(-3％)，郭14％。政黨支持者比率：民進黨28％持平、國民黨24％增加3％、民眾黨16％持平。郭台銘在無政黨傾向的民眾中支持度達24％最高，國民黨支持者17％居次。而賴、侯、柯的所屬政黨支持度都降低，又以民眾黨支持者對柯的支持度降至77％,和前次三腳督民調89％比較掉了12％，跌幅最大。

黃揚明強調，比較有趣的是，有5％民進黨支持者及24％基進黨支持者挺郭（約佔郭支持度中的1～2個百分點）。他打趣直呼「深綠郭粉現身了！」

網友表示「很有可能是賴清德支持者假裝是郭台銘支持者，導致賴清德突然下降7％？」黃揚明回「比率不高，賴民調往下的主因是中立選民支持度掉了13％」。還有人說「如果是這種比率，有機會不用合作就靠棄保贏賴，至於賴為啥掉這麼多？我想跟小劉醫師、翁達瑞、新竹楊玲宜議員有不小關係」、「雞蛋事件有那麼大的破壞力嗎？雖然郭能吸引經濟選民跟中間選民，但也沒那麼多！」、「賴清德可以把笑容收起來了」。