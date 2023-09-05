美國流行搖滾樂團「破嘴合唱團」（Smash Mouth）的經理指出，破嘴合唱團前主唱哈威爾（Steve Harwell）今天辭世，享年56歲。哈威爾生前演唱的歌曲All Star曾紅極一時。

美聯社報導，樂團經理海斯（Robert Hayes）表示，哈威爾今早於愛達荷州波伊西（Boise）的自家中，在親屬和朋友的陪伴之下「平靜安詳離世」。

海斯透過聲明說道，哈威爾的死因是急性肝衰竭。

哈威爾1967年出生於加州，他在1994年成立破嘴合唱團，並演唱All Star及Then The Morning Comes等熱門歌曲而聞名於世，其中All Star更是動畫電影「史瑞克」（Shrek）的片中插曲。

哈威爾因為個人健康問題，於2021年離開破嘴合唱團。

海斯的聲明還提到，哈威爾的遺體將在波伊西火化，並會葬於加州聖荷西（San Jose）。（譯者：陳彥鈞）1120905