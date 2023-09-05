總統蔡英文即將率團訪問非洲友邦史瓦帝尼，展開為期4天國是訪問。史瓦帝尼政府發言人恩蘇馬羅認為，蔡總統來訪不會激怒中國，且台灣總統也不是第一次訪問史瓦帝尼。

今年是台灣與史瓦帝尼王國建交55週年，也是史瓦帝尼獨立建國55週年，蔡總統5日至8日將訪問史瓦帝尼。

美國之音（Voice of America）報導，儘管是非洲大陸最後一個反對北京當局「一個中國」原則的國家，史瓦帝尼政府發言人恩蘇馬羅（Alpheous Nxumalo）表示，他不預期「蔡總統的訪問會造成任何齟齬」。

恩蘇馬羅說道：「這會不會激怒中國？我們不這麼認為。史瓦帝尼王國和台灣共和國（Republic of Taiwan）從1968年起建交，我們從沒遇到過任何問題，而且台灣總統訪問史瓦帝尼王國也不是第一次了。」

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）的發言人西梅萊恩（Percy Simelane）呼應恩蘇馬羅的說法，他說蔡總統將前來參加紀念史瓦帝尼脫離英國獨立55週年的慶祝活動。

西梅萊恩向美國之音指出，「史瓦帝尼與台灣的邦交是基於國家利益的選擇」，台灣「一直是強而有力的發展夥伴」。

史瓦帝尼大學經濟學講師西比亞（Sanele Sibiya）表示，援助是史瓦帝尼相挺台灣的原因之一。

他還說，「官方發展援助方面，台灣對史瓦帝尼來說相當具有戰略意義」，許多史瓦帝尼學生去台灣留學，台灣也在衛生、基礎設施和農業等方面幫助這個貧困的非洲南部國家。（譯者：陳彥鈞）1120905