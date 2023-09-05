隨著荷蘭等國將F-16戰機交給烏克蘭，烏克蘭戰場在數個月後將出現F-16與蘇-35戰機對陣的情況，受到軍事國防界的熱烈討論。其中有相當一部份人關注的原因來自可能發生戰爭的台灣海峽，因為一旦台海發生戰爭，在海峽上的空戰很可能也要面對類似情況，即F-16戰機與中共蘇-35戰機或同屬側衛(Flanker)系列的其他戰機交戰，因此烏克蘭戰場上F-16與蘇-35的戰況對未來可能發生的台海空戰很有參考價值。

目前烏克蘭預計能獲得的F-16戰機預計約70架左右，其飛行員與後勤人員正在接受使用F-16的各種訓練，預計可能要到明年春季過後才能參與作戰，如果有部份美歐飛行員以傭兵身份參加，F-16上戰場的時間可能會略為提前。

外界普遍認為，烏克蘭用最近取得的F-16與俄羅斯的Su-35(圖）對抗，對於未來可能發生的台海戰爭很有參考價值。（圖／Shutterstock)

在戰機的性能上，荷蘭等國轉讓的F-16多數屬於比較老舊的F-16A/B，部份還經過升級。俄羅斯媒體曾就此進行初步分析稱，「F-16的戰技性能與米格-29、蘇-27差別不大，在某些方面優於它們。但遠遠不及俄羅斯較先進的蘇-35和米格-31戰機。」這種觀點在歐洲與中國都遭到嚴厲的批評，甚至被指為「過度輕敵」與「愚蠢」。

單發動機的F-16是輕型戰機，與俄軍的戰機比較只有跟米格-29較接近，其他俄製的蘇-27側衛系列都是雙發動機的重型戰機，包括側衛終極版蘇-35，米格-31也是雙發的重型殲擊機。這類戰機的機體較重，推重比更大，能攜帶功能強大的重型設備，尤其是有體型較大功能較強的機載雷達與更大的載彈量。最近受到貪腐指控而去職的前烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)就指出，蘇-35機載雷達的探測範圍超過200公里，導彈射程在100公里以上，這兩項指標都超過F-16。

中共目前擁有24架購自俄羅斯的蘇-35戰機，它們曾多次執行對台灣的遶島巡航任務。圖為遶島巡航中的2架蘇-35戰機與一架轟-6轟炸機。（圖／新華社）

至於美製F-16，可以說是美國有史以來最成功的噴射戰機，在全球單發戰機中絕對居於頂尖地位。雖然不具備5代機的隱形與態勢感知能力，但是性能非常可靠，飛行能力與雷達系統優異，由於使用已達半個世紀，可配備的武器種類數量極多，能滿足各種不同的任務需求。

由於體型輕盈機動性強，F-16空戰能力出色。不過，如果遇上的是頂級的側衛系列戰機蘇-35，其速度與作戰高度都贏F-16一大截，加上還有向量推力發動機與向量噴嘴，比F-16有更佳的機動性。因此，除非是飛行員經驗與技術有較大落差，否則近距空中纏鬥時，F-16的勝算很低。在這種狀況下，F-16只能運用射程達100公里以上的先進中程空對空導彈，例如AIM-120或歐洲流星（Meteor）導彈，否則很難勝出。至於雷達部份，蘇-35雖然是被動式相控陣雷達，比起型號老舊F-16所使用的APG-66還是強了許多。

F-16若與蘇-35對抗，其速度、作戰高度、機動能力都差一大截，只有以AIM-120中程空空導彈才有機會取勝。圖為F-16發射AIM-120。（圖／美國空軍）

美國軍事分析人士對媒體表示，烏克蘭接受的F-16只有配備AIM-120導彈才有可能在與蘇-35對抗時扳回劣勢。何況俄軍不只有蘇-35，還有從未公開參與實戰的5代戰機蘇-57，其隱身性能與主動式相控陣雷達讓F-16要獲勝會更加困難。不過，對烏克蘭來說，還不用太過擔心蘇-57，這有2個原因：一是蘇57至今未曾參與實戰，隱身的代差是否能形成足夠的優勢尚未可知；二是它的數量太少，做為俄軍頂尖戰機，萬一不慎被擊落或故障墜機，不僅嚴重打擊士氣，甚至會驚動全球。相較於中共殲-20有近200架，雖然都是先進的5代戰機，俄軍的蘇-57就像毫無功能只能做擺飾的白象。

攔截戰機最有效與低成本的方式仍以防空導彈為首選。圖為愛國者-3 型防空導彈。（圖／洛馬公司）

《富比士》網站曾分析道，烏克蘭的F-16將主要運用雷達、電戰吊艙與反幅射導彈來對付俄羅斯的防空導彈系統，或是將敵方數據傳遞給地面雷達進行海馬斯或巡航導彈攻擊，此外還要擔負攔截米格-31戰機的任務。而這當中對F-16威脅最大的，應該還是俄方的防空導彈，雙方派出戰機硬碰硬進行空中決鬥的狀況應該較為少見，因為發射防空導彈來攔截戰機比起用戰機在空中纏鬥對抗，其風險更低，成本效益也好得多，以後如果發生台海戰爭，狀況很可能也差不了多少。