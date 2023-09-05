台鐵太魯閣2021年發生嚴重事故，造成釀成49人罹難悲劇，這起出軌案件至今已逾2年，沒想到卻在第7、第8節車廂殘骸中發現罹難者遺骨，而今(4日)檢調再前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂，並從中又清理出13個大塑膠袋的物品，初步了解今天並未發現骨骸，對此，罹難者家屬表示沒有要責怪任何單位，但仍是希望相關單位能檢討，「這部分的程序肯定是有一定的瑕疵」。

相關單位前往七堵機務段搜索。（圖／翻攝畫面）

今天基檢再度前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂有無骨骸或非車廂物品，鐵警刑大、鐵警局與台鐵人員皆到場，上午8時許開始搜索，鐵路刑大出動6人、鐵警出動4人警戒、台鐵也派出人員18名到場協助，並從中又清理出13個大塑膠袋的物品，初步了解並未發現骨骸，都是遺留物較多。

這場搜索，現場共有4名罹難者家屬到場，其中包含罹難者家屬代表陳鵬年夫妻。據陳鵬年表示，事發當時他們一家六口回台東掃墓，沒想到卻遇上火車出軌，妹妹和4歲女兒罹難，今天搜索重點就是其家屬罹難的車廂，他表示，當他們得知車廂殘骸內還有遺骸的消息時大為震驚，不過能體諒當時的搜救狀況，畢竟他也在車上，能理解在如此嚴峻的環境內要清查仔細不太可能。

相關單位封鎖現場調查。（圖／翻攝畫面）

不過陳鵬年認為回歸根本面，這部分的程序肯定是有一定的瑕疵，但家屬沒有要責怪任何單位，只是希望相關單位能檢討，「不難保這種事情未來又會再發生」，目前後續相關單位將清出來的照冊完畢，再提供給家屬指認，陳鵬年希望進度能夠越快越好，「很多東西都是家屬跟逝去的家人最後連結的物品」。

回顧這起事故始末，2021年4月，台鐵408次太魯閣號撞上從邊坡滑落的工程車，造成49人死亡、213人受傷。未料罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君竟在車廂內發現罹難者遺骨，引發熱議。1日時，鑑識人員經詳細勘驗，在事故第7、第8節車廂共發現18片遺骸碎片、以及牙齒2顆與非車廂之物品94件，今(4日)檢調再前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂，並從中又清理出13個大塑膠袋的物品疑似遺骸碎片及牙齒均已送法務部法醫研究所，進行DNA型別鑑定；至於非車廂之物品已交由臺灣鐵路管理局，請其儘速積極進行招領事宜。

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