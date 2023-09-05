中央氣象局今（5日）清晨5點30分解除海葵颱風陸上警報，海上警報預計上午8點半解除。

05：30海葵陸警解除 豪雨彈炸7縣市。(圖/氣象局)

05：30海葵陸警解除 豪雨彈炸7縣市。(圖/氣象局)

氣象局今天清晨對7縣市發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今花蓮縣有局部大雨或豪雨，台東、高雄、屏東、金門地區及宜蘭、新北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

豪雨地區：花蓮縣

大雨地區：新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、金門縣

氣象局指出，位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今有機會發展成今年第13號颱風「鴛鴦」（Yun-yeung），未來往日本南方海面，對台灣沒影響。

周三至周五受低壓帶影響，東半部、南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨較局部，午後東半部、其他山區可能有局部大雨；週六季風低壓的水氣帶漸往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，其他各地天氣穩定、晴時多雲。下週日、一(10、11日)微弱東北風影響，迎風面東北部、北部有局部短暫雨的機率，其他各地天氣穩定、晴時多雲。