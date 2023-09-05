警方近年破獲最大宗吸金案「澳洲USG集團」10年吸金249億多元，受害民眾上千人，目前人數還不斷增加中，其中1名受害人財損高達50億元台幣，他是名企業家，聽信業務帶領投資近7年時間，白花花的鈔票全變成泡沫，目前正委請律師提告。經查，該投資詐團完全是拷貝多年前爆出的「千禧期貨投資」，主嫌將難逃被法院重判的命運。

台中綽號「李董」的53歲男子組期貨投資詐團，找來千禧期貨業務，複製吸金手法，以「澳洲USG集團」非法經營外匯、期貨，他利用自己曾從事保險業務背景以及人脈，吸收一批保險業TOP Sales當成員，從2012年起吸金逾249億元，受害民眾上千人且遍布全台。台中檢警調聯手偵辦，去年陸續逮捕李男及成員共47人，查扣其名下93筆房地產及包括賓利、藍寶堅尼休旅車等5輛豪車。

李董名下93處房產遭扣押，這93處房產全在同一處，一樓以上租給知名健身中心，其餘80多處則為地下室一格格的停車位。（圖／方萬民攝）

警方發布破案新聞後，陸續有受害民眾跳出來求助，1名企業家投資50億台幣全化為泡沫，他在業務引導下，已經投資6、7年，本來出金正常，但去年開始狀況不對，目前企業家已打算提告，希望從檢方扣押的李董資產中分些錢回來。另外，1名家庭主婦也苦不堪言，她透過保險業務接觸到期貨投資，以為「穩賺錢」，瞞著丈夫拿房子去借了二胎，現在血本無歸，四處向親友借貸同時也拜託警方別將相關文書寄到家中，免得被老公發現，鬧家庭革命。

回顧千禧期貨吸金案，千禧國際投資顧問公司負責人陳男，自稱印尼千禧勝達期貨集團台灣區代理人，2009年推出年息3%到12%、「保本型」投資商品吸引民眾投資，其中有業務遊說民眾投資「美金定存產品」，如存入美金3萬元以上，每年可按6%分紅，且可隨時取回本金等等，「並有印尼證期會監控絕無問題且零風險」云云，許多民眾信以為真紛紛投入血汗錢，直到2016年集團不出金，投資人才驚覺被騙報警，在國內掀起風暴。

「千禧期貨」吸金21億元，主嫌陳男捲款潛逃印尼，2017年被引渡回台，去年二審遭重判14年。（圖／報系資料照）

案經法院審理，查出千禧期貨自2009年2月2日至2016年3月9日，涉嫌吸金高達21億多元，受害者多達2500多人，陳男等人不法所得至少上億元。而在2016年不出金，不支付「利息」給受害人之前，陳男捲款潛逃印尼，住在五星級酒店內生活相當愜意，但檢警2017年將陳男引渡返台，一審判陳男12年，併科罰金高達1億元。去年二審高雄高分院宣判，依違反《銀行法》從重量刑，判處有期徒刑14年，併科罰金3000萬元。

另外，今年轟動一時的im.B詐騙吸金90億，主嫌曾耀鋒（別名曾國緯）有四海幫背景，曾因槍砲案件遭判刑，近年來洗白成生意人，以企業家之姿和許多政商名流交好。檢警調查出，曾男是台灣金隆科技公司實際負責人，架設im.B借貸媒合互利平台網站，以年息9到13%不等，期滿可兌回本金等話術招攬投資，5年吸金90億元。北檢日前偵結，主嫌曾耀鋒、女友張淑芬、父親曾明祥等31人，皆被依違反《銀行法》等罪起訴，曾男為重要嫌犯被求處重刑。

今年最轟動的im.B詐騙案吸金90億元，主嫌曾耀鋒以企業家之姿和政商名流交好，北檢日前偵結，他和父親、女友等31人全部遭起訴。（圖／刑事局提供）

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