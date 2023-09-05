MC HotDog熱狗將推出新專輯《髒藝術家》，新歌〈樓下的房客〉MV原本會在8月24日上線，但MV卻被下架，熱狗發文表示是因為音樂製作後製問題，MV才無法如期上架，不過就連串流平台上的歌曲也都消失，引發網友討論，原本以為是歌詞涉及敏感詞彙，但有人發現此曲與漫畫家朱德庸的作品高度相似，懷疑這才是歌曲無法上架的原因。

〈樓下的房客〉歌曲及MV都突然下架，MC HotDog熱狗表示是因為音樂製作後製問題。（圖／翻攝自MC HotDog熱狗臉書）

有網友發現MC HotDog熱狗新歌概念與漫畫家朱德庸多年前的作品相似。（圖／翻攝自朱德庸臉書）

〈樓下的房客〉描述人在下墜過程中，看到樓下的房客們都各有所苦，才發現自己似乎沒有那麼悲慘，但已經無法回頭；熱狗表示這首歌中提到的每一層樓的故事，全是他實際的所見所聞，有的甚至是身邊朋友的故事，他用主觀視角看每一層住戶的場景，都是社會不同族群困境的縮影，他也提到雖然這是悲傷的故事，但其實是希望大家再給自己一次機會，期望陰暗的背後還是會有陽光。

朱德庸的作品畫風特別，而且內容發人深省。（圖／翻攝自朱德庸臉書）

MC HotDog熱狗曾用作品向已逝的宋岳庭致敬。（圖／翻攝自MC HotDog熱狗臉書）

但其實多年前朱德庸的漫畫《跳》中，就已經描述了類似的故事，漫畫中的女主角同樣是在下墜過程中，發現每一層樓的住戶都各有需要面對的問題，例如有人在吃抗憂鬱的藥、失業的人一直在找工作，以及受人敬重的老師其實愛穿老婆的內衣等，雖然只是短篇漫畫，但是相當發人深省，因此在網路上蔚為流傳。

熱狗的歌曲中提到各樓層房客的故事，與漫畫很相似，不過這些的確都可能是生活中會碰到的問題，但漫畫中的最後有一段文字「所有剛才被我看到的人，現在都在看著我，我想他們看了我之後，也會覺得其實自己過得還不錯」，而〈樓下的房客〉歌詞中則寫著「剛才所有被我看的人，現在都在看我，我想他們在看了我之後，也會覺得自己過得其實也還不錯吧」，與漫畫裡的文字幾乎一模一樣。

其實熱狗過去也有用歌曲向其他作品致敬，例如歌曲〈我的生活II〉加入了宋岳庭的作品〈Life’s a struggle〉，向這位英年早逝的嘻哈鬼才致敬；而熱狗同樣是嘻哈界的大前輩，也是許多後輩的目標，鄧紫棋的〈差不多姑娘〉就是致敬他的歌曲〈差不多先生〉，不過這次〈樓下的房客〉與朱德庸的漫畫有許多重疊處，但熱狗卻沒有提到朱德庸的名字，並說都是他自己的生活經歷，才會讓網友疑惑並加以討論。

關於熱狗新歌MV下架，以及內容與朱德庸漫畫相似一事，本刊詢問熱狗所屬的本色音樂，至截稿前無法取得回應。

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