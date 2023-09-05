70歲曾志偉日前傳出因動脈瘤問題，秘密來台做心導管手術，日前時報周刊CTWANT就目擊他神采奕奕在台北逛大街，身旁還有兒子曾國祥跟御用化妝師兼私人助理Vanus Li陪同，看來氣色紅潤，絲毫不見手術後的疲憊神態，恢復得相當不錯，向來愛喝的他，逛街時還不忘買了瓶紅酒回飯店，推測他可能想在飯店小酌一番。

逛街中的曾志偉面對銷售人員或其他客人，總是用滿臉笑容回應。（圖／本刊攝影組）

兒子曾國祥在服裝店試穿一件黑色外套，還詢問曾志偉和Vanus Li意見。（圖／本刊攝影組）

不知曾國祥講了什麼，曾志偉當場抓抓頭笑了起來，看得出父子感情極好。（圖／本刊攝影組）

御用化妝師 Vanus Li對一件長身外套頗感興趣，一旁的曾志偉也表達意見，但最後又放回原位。（圖／本刊攝影組）

8月29日下午本刊接獲讀者爆料遇見來台就醫的曾志偉現身台北市大直，4點半時曾志偉獨自在台北市大直的百貨公司逛街，一路逛了皮飾店、鞋店和高爾夫球用具店等，在鞋店時，滿臉笑容地與售貨人員聊了一會兒，看起來相當親切，心情頗佳。45分，逛到服飾店時，身邊多了一男一女，男的是兒子曾國祥，而一旁的女子則是曾志偉身邊隨行的御用化妝師兼私人助理Vanus Li，兩人手上都幫曾志偉拿了滿滿戰利品，一行三人開心享受逛街樂趣。

逛街空檔若有民眾認出曾志偉詢問可否合照，曾志偉都會面露微笑來者不拒。（圖／本刊攝影組）

三人逛到酒區，曾志偉也挑了一瓶紅酒準備付帳。（圖／本刊攝影組）

逛完後曾志偉心滿意足離開打算返回飯店，曾國祥和Vanus Li手上提著好幾袋戰利品。（圖／本刊攝影組）

曾國祥在服裝店試穿了一件黑色外套，看他的反應似乎很喜歡，而曾志偉和Vanus Li一旁也給予意見，之後見他將衣服交給售貨人員處理。而Vanus Li則對一件長身外套感興趣，與一旁的曾志偉交談幾句，像是交換意見，但是試穿之後便放回原位。

曾志偉與曾寶儀雖然相處時間不多，但父女感情挺不錯。（圖／取自曾寶儀臉書）

三人逛街空檔，有民眾認出曾志偉，上前詢問合照，曾志偉面露親切笑容配合對方。隨後，三人在飾品店停下腳步，曾國祥對琳瑯滿目的飾品似乎很感興趣，Vanus Li也看了好一會兒，售貨人員將一張單子交給他，接著服務一旁的曾國祥。離開飾品店，Vanus Li到了服務台，不知道是不是辦理退稅，而曾志偉父子則在一旁等候。

雖說剛動完心臟支架手術，但愛喝的曾志偉還是忍不住在離開百貨公司前，買了一瓶紅酒回去，帶著心滿意足的表情離開，應該是想回到飯店好好小酌一番。曾志偉輕鬆的走在前頭，而曾國祥和Vanus Li手上提著好幾袋戰利品。三人搭乘計程車，於5點41分返抵下榻酒店。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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