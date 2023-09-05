道奇先發左投烏瑞亞斯（Julio Urias）驚傳家暴案遭逮捕，剩餘球季確定報銷。烏瑞亞斯2019年被大聯盟罰過20場禁賽，當時他未被起訴，他即將成為大聯盟首位因為家暴案兩度被懲處的球員。道奇球團聲明：「我們得知烏瑞亞斯的案件，正在釐清此事，他將不會隨隊比賽，我們目前沒有進一步評論。」

國聯賽揚獎投手包爾（Trevor Bauer）效力道奇時爆發性侵案，他未被定罪但在大聯盟已無容身之處，前往日本職棒發展。這次烏瑞亞斯出事，也有美國網友揶揄「等日本人收留他吧。」

烏瑞亞斯在美國時間本周日去BMO體育場觀看梅西（Lionel Messi）的足球比賽，晚間11時被當地巡邏的警方逮捕，周一凌晨進入看守所，清晨5時以5萬美元交保（新台幣159萬）。有目擊者指稱烏瑞亞斯在停車場毆打女伴，兩人上車之後他還繼續動手，面臨加重家暴罪的起訴，預定於美國時間9月27日開庭，他受調查的期間都必須請公假。

本季是烏瑞亞斯的合約年，季外他將成為自由球員，他生涯8個球季都效力道奇，本月初登板對戰勇士就是他身披道奇戰袍的最後一場比賽了。烏瑞亞斯連續兩年投出驚人成績，包括單季20勝3敗（2021年）、國聯最佳2.16自責分率（2022年），本季狀態下滑，僅有11勝8敗、自責分率4.60。