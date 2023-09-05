海葵颱風遠離，第13號颱風鴛鴦預估今天生成，將朝東北方快速前進，對台灣沒有影響。今天至周五（5至8日）受季風低壓環流影響，各地偶有短暫陣雨，午後易有大雷雨伴隨劇烈天氣。

隨著海葵颱風減弱並遠離，中央氣象局今晨5點30分解除陸上警報，海上警報預計上午8點半解除；不過受颱風外圍環流影響，氣象局發布豪雨、大雨特報，花蓮縣有局部大雨或豪雨，台東、高雄、屏東、金門、宜蘭及新北山區有局部大雨發生機率。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，有一熱帶低壓在琉球東南方海面，今將發展成第13號颱風鴛鴦，環境氣流將導引向東北方快速進行，對台灣沒有威脅，侵襲日本的機率也很低。

吳德榮表示，今天至周五受季風低壓環流影響，大氣很不穩定，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，午後易有大雷雨伴隨劇烈天氣；山區已連日大量降雨，應注意坍方、落石、土石流。今各地氣溫：北部25至33度、中部24至34度、南部24至34度、東部24至33度。

最新模式模擬顯示，周六（9日）季風低壓的水氣帶往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，其他地區晴時多雲。周日、下周一（10、11日）微弱東北風影響，迎風面東北部、北部有局部短暫雨，其他各地天氣穩定。