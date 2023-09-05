游安順、張玉嬿在綠光劇團《清明時節》首度合作飾演夫妻。（陳俊吉攝）

游安順、張玉嬿在綠光劇團《清明時節》飾演怨偶，戲外默契十足。（陳俊吉攝）

游安順、張玉嬿在綠光劇團《清明時節》飾演貌合神離的夫妻。（綠光創藝提供；張大魯攝影）

游安順、張玉嬿在綠光劇團《清明時節》飾演貌合神離的夫妻。（綠光創藝提供；張大魯攝影）

游安順在《清明時節》中背著老婆張玉嬿外遇張靜之。（綠光創藝提供；張大魯攝影）

「第一媳婦」張玉嬿與「金鐘視帝」游安順在綠光劇團《清明時節》2023昇華版中，飾演貌合神離的夫妻，上演丈夫外遇小三、高張力爭執等經典場景，游安順接受專訪時表示，他也曾懷疑何德何能有此外遇狀況，就連常虧游安順「長那麼醜還一直得獎」的好友柯叔元，之前帶女友看完台中場演出後也再開腔：「長那麼醜你還搞外遇！張玉嬿怎麼跟你在一起，是瞎了嗎？怎麼可能！」聽得張玉嬿笑說：「那一聽就知道是兄弟才會開的玩笑！」

游安順表示，他當下反虧對方：「這戲應該滿適合你來演呢！」覺得好友柯叔元完全就是輝昌這角色的代表。雖然柯叔元常常那樣虧他，但他覺得無所謂，「我一點都不在意，因為我們太熟了，這其實也是在製造話題啦。像他去宜蘭拍戲收工，我也會去陪他，因為在我家附近，我會帶他去吃飯盡地主之誼，我們私交真的還不錯！」他甚至覺得當初劇團應該找柯叔元跟他一起演出A、B角的「輝昌」。

對於螢幕與私底下形象都跟「輝昌」相去甚遠，游安順笑說，吳念真導演上節目時也說「游安順就是草莽，就讓他草莽下去吧」，「但我還是必須理解為何小三會喜歡我、為什麼死心塌地愛著我，只能說服自己劇中角色輝昌就是假會，懂很多音樂，聽古典音樂、飽讀詩書，塑造此可能性，雖然他跟我本人行為模式比較不像，要草莽的人做到比較不容易，我就是用『深情』對角色情感投射，用深情款款地去面對她（指張靜之飾演的潘梨花）、去愛她！」

聊到外型話題，張玉嬿忍不住替游安順平反：「雖然游安順每次都被開玩笑說不夠帥，但他有個特色是我滿欣賞，雖然我講出來後大家都在笑，我覺得他有一種『鬆弛』的帥，有一種自在的感覺，譬如說現在，我受訪時會很ㄍㄧㄣ，但他就可以一邊吃東西一邊聊，可以開自己玩笑，每次演出前我都很緊張，但他都老神在在，讓我們呈現出來的氛圍也老神在在，以對手來講，也會覺得有他會有一種安心的感覺，那是他的個人魅力！」

張玉嬿誇他超會哭的，是她合作過的男演員中數一數二會哭的，尤其有一場戲是他跟張靜之飾演的小三梨花的哭戲，「我在場外看，兩人每一場都四目相望痛哭流涕，我就覺得在哭什麼！但站在表演上，他真的是少見男演員中淚水情緒這麼豐沛的，有些男演員處理情感戲是利用另一種方式，感受不到這麼多柔情。這表示他是個性情中人，性情中一定有柔軟的一面」游安順則不好意思自嘲：「妳知道我生活坎坷，充滿悲劇。」也坦言戲外自己也是一個感性，一被打動就會哭的人。

張玉嬿飾演的秀卿，劇尾有一場很重要的戲，與當初破壞家庭的小三梨花（張靜之飾演）在墓園刻意相遇，兩個女人進行了和解的對話與互動，「排練時，每次吳念真導演都覺得我不夠釋然、不夠輕鬆，我自己也知道老是抓不太到那個感覺，因為我心裡有點抗拒，演出前3天最後一次在吳導的辦公室進行最後台詞修正，我還是覺得我無法做到他要的5年後見到小三已經釋然、輕鬆、雲淡風輕的感覺，我沒有辦法，可能沒有那麼怨恨了，但要做到像一個姊姊般安慰她、笑看一切，我一直過不去，以我的人生智慧，我覺得我做不到。」

不過後來一進了劇場、上了舞台，感受到整個氛圍，她馬上瞬間進入角色，「5年還是有點逼迫人，但秀卿和梨花的關係確實還是可以和解的，最後相遇對秀卿來說，未嘗不是她思念輝昌最好的方式，只有跟那個女人談輝昌、談過去的事，才是離輝昌靠最近的時候，因為只有我們兩個最熟悉他。ㄍㄧㄣ了好幾年、終於願意面對過去，也該是時候要釋放自己了，這對秀卿來說也是生命過程的提升」。

是否曾有放不下的感情？張玉嬿說，她是很正面思考，理性跟情感都滿強的人，當下或許會糾結、拉扯、難受，但時間拉長的話，還是會理性一點，「一段感情當我決定要放手，就是我想好了，覺得這樣比較好，當決定轉身，就會放下，雖然會有一段時間的難過，但理智會知道要撐過去，不要再糾結在不好的情感關係裡面，所有的女生都應該有這樣的勇氣！」

仍小姑獨處的她，認為婚姻有各種面貌，身邊朋友有婚姻很幸福令人羨慕的，也有辛苦的經營的，各種面貌都有，「對目前的我來講，又經過這齣戲的洗禮，感覺單身也沒什麼不好。滿感謝老天到目前為止給我的安排，以後如果有其他可能性，我欣然接受，沒有也很自在。婚姻是很大的課題，兩人都要學習，過程都辛苦，萬一有個『颱風』來，就辛苦啊！」