《美股》勞動節 美股周一休市 07:372023/09/05 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國周一（9/4）適逢勞動節假期，美股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《期貨》美股漲跌互見 期貨盤溫和開出 《美股掃瞄》標普500連4漲 輝達再創高 美股夏日多頭派對告終 9月面臨修正 #勞動節 #美股 #美股周 #美國周 #適逢 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》美股信心爆棚 小摩警告：沒有「安全網」了 08:282023/09/05 財經 《日股》買盤進駐 日經漲300點 12:382023/08/30 財經 《美股掃瞄》四大指數月線全黑 費半跌近5% 08:382023/09/01 財經 《台北股市》美就業數據估放緩 提振美股評價、台股信心 16:192023/08/31 財經 派出所所長不幹了！辭公職搞投資 背後原因曝光 08:232023/09/01 財經 AI股下殺！緯創、英業達跌逾2％ 台股挫低近60點 09:022023/08/31 財經 《國際產業》美股簡直完美！ 專家：小心這顆「未爆彈」 15:182023/09/02 財經 美就業報告出爐 美股多數收高 道瓊上漲115點 05:402023/09/02 財經 美四大科企近十年砸1兆美元買庫藏股 超過特斯拉市值 23:192023/09/03 財經 經濟數據降溫 美股收紅 道瓊上漲37點 05:272023/08/31 財經 標指創6月以來最大單周漲幅 戴爾獲AI加持成贏家 23:132023/09/02 財經 《美股掃瞄》就業消息+雙巨頭點火 美股大漲 08:282023/08/30 財經 美股收紅 台股大漲逾140點 台積電勁揚7元至559 09:032023/08/30 財經 輝達大利空？高層一口氣賣掉8.7億股票 驚人背景曝光 06:002023/09/01 財經 台積電小漲至551元 台股觀望氣氛濃上揚近50點 09:022023/09/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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