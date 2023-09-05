不過，累計京城銀前8月自結合併營收67.76億元、年增達80.41％，稅前淨利44.89億元、年增達77.12％，稅後淨利38.18億元、年增達83.42％，稅前每股盈餘4.04元、稅後每股盈餘3.44元，均創僅次於2021年的同期次高。

觀察京城銀8月收益概況，利息淨收益4.81億元，月減1.55％、年減6.99％，狀況大致穩定。手續費淨收益2.1億元，月增達57.75％、年增19.44％，惟其他淨虧損2.65億元，較7月及去年同期明顯轉虧。京城銀指出，主因金融資產評價受資本市場波動影響。

累計京城銀前8月利息淨收益38.23億元、年減6.23％，手續費淨收益14.25億元、年減0.73％。不過，由於資本市場波動幅度相對去年輕微，在認列較多金融資產處分利益及評價利益挹注下，使其他淨收益15.27億元，較去年同期虧損17.57億元大幅轉盈。

展望後市，美國聯準會（Fed）於7月升息1碼後，市場普遍預期聯準會在9月將暫停升息，讓基準利率維持在5.25～5.5％區間。京城銀指出，美國是否降息受其控制通膨的成效及具體經濟數據表現等因素影響，依據現行情況，認為短期內不會降息。

而中國大陸房企危機為近來全球關注另一焦點，由於中國大陸當局對金融體系的管制及其外債比例不高，市場普遍認為此事件對國際金融體系影響有限。截至8月底，京城銀逾放比0.02％、逾放覆蓋率8542.15％，放款覆蓋率1.51％，維持一貫優異水準。

近期適逢台股股利發放旺季，惟經濟展望及貿易出口表現較疲弱，影響投資市場及匯率動盪。京城銀表示，下半年將持續聚焦中小企業放款，專注提升授信業務利差、穩定核心存款及控管資金成本，並持續關注全球經貿變化，審視投資策略及嚴控資產品質。