台灣高鐵澄清，1.對號座/自由座車廂配置數量9/1前後並無改變：台灣高鐵近年已持續依據旅客搭乘特性及需求，規畫各車次自由座車廂數為3、4、5或8節。9/1措施僅為使票面資訊名實相符，避免自由座旅客混淆，各車次對號座/自由座車廂數安排，與9/1前並無改變。

2.近8成列車自由座車廂為3節：台灣高鐵統計，目前每周運行1025班次，其中，805班配置3節自由座車廂（10-12車），占78.5％；配置8節自由座車廂車次僅29班（均為行駛南港-台中之區間通勤列車），占2.8％；5節63班，占6.1％；4節127班，占12.4％，均屬於通勤及周末尖峰時段開行班次。

3.自由座相關措施參考國際鐵道同業作法：台灣高鐵自由座相關規畫及本次票面資訊調整，亦參考日本JR新幹線「自由席」作法，依照旅運需求配置不同數量的「自由席」車廂，且車票只載明「新幹線自由席特急券」，亦無標示車廂位置，並同樣藉由時刻表資訊、網頁、月台標示引導旅客搭乘。

4.自開賣日起，對號座/自由座車廂配置即固定，不會臨時調整：台灣高鐵各車次列車對號座車票，於發車前29天開賣，開賣前車廂配置即已固定，以保障對號座旅客座位權益，並不會發生臨時將對號座車廂改為自由座車廂情形，對號座旅客的座位權益不受影響。

5.僅超尖峰時段開放對號座車廂走道供自由座旅客站立，屬個案措施：針對疏運、假日等超尖峰時段，台灣高鐵個案審視後才會開放自由座旅客站立於對號座車廂走道，自由座旅客亦不可因此占用對號座座位，且相關措施僅限於必須快速運送大量人潮疏運、假日等超尖峰時段，屬個案措施，並非常態性開放自由座旅客進入對號座車廂。