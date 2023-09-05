農業部在今年改制前，以農委會名義砸近5.7億元補貼進口蛋，但日前被踢爆資本額僅50萬元的1人公司超思佔總進口量超過6成，並傳拿了1.75億元補助，受到外界質疑。對此，台北市議員柳采葳怒批，台灣成為綠友友的新創天堂，反觀一般小市民想要加盟開店都極其困難。

柳采葳昨（4）日在臉書以「民進黨執政，台灣成為新創天堂！民進黨教你如何用50萬發家致富！」為題指出，在台灣，加盟一間飲料店需要200萬元、開一間超商需要250萬至500萬、賣早午餐開店需要150萬元左右、開火鍋店起始資金最多要800萬，當下年輕人想要開店當老闆，除非家庭支持，否則就需要貸款或工作累積資本，且這樣的投資還不是穩賺不賠。

不過面對外界的質疑，農業部長陳吉仲回應，陳吉仲說，專案進口雞蛋約1.4億顆，執行金額約5.7億元，包含進口雞蛋到岸價格及產地價格的價差，加上30％關稅、5％營業稅及通關運輸費用等，全部由農業部吸收，透過這樣的方式，才能以優惠的雞蛋價格供應國內市場。

陳吉仲強調，以先前雞蛋黑市價格及穩定價格來計算，每顆雞蛋價差至少2.2元，如果沒有專案雞蛋進口，國內雞蛋價格每台斤可能飆漲更高，若1個月6億顆蛋，5個月30億顆，5個月來讓消費者至少減少60億元支出，穩定蛋價是該專案最大成效，絕對沒有把所謂的錢直接補助給9家貿易業者。

除此之外，柳采葳更直言，自己認識很多正在創業中的朋友，他們做生意都是校長兼撞鐘，苦熬多年才慢慢穩定，但即便穩定後，他們還是像流浪貓一樣，因為怕餓每天還是會儘量吃、把自己塞飽，就是怕哪一天生意不如預期，為了生活都得居安思危。

柳采葳強調，然而綠友友們不一樣，他們在創業成功率不到一成的時代，總是可以逆勢成長，用小資本駁倒市場巨鱷！超思公司在資本額只有50萬的情形下，還是可以拿1.7億政府補助、做6億的生意採購外國雞蛋，「拜託民進黨教我，為什麼你們的朋友每個都是投資天才，資本50萬的民宅賣6億外國雞蛋、資本200萬的小吃標16.5億標案。」

對於民進黨跟農業部面對外界質疑，總是喊「查無不法」。柳采葳狠酸，「這樣的標準台詞我都會背了，民進黨執政標案總是新創小公司得標，台灣儼然成為新創天堂，想要創業成功？沒問題，只要你是綠友友都沒問題！」

針對柳采葳的發文，網友也紛紛表示「台灣缺什麼，他們就賺什麼！這種國難財也敢賺！」、「台灣創造了不可能的奇蹟事業」、「我也想集資去賣」、「我真的很眼紅！」、「已羨慕」。

不過面對各界的質疑，農業部陳吉仲回應，專案進口雞蛋約1.4億顆，執行金額約5.7億元，包含進口雞蛋到岸價格及產地價格的價差，加上30％關稅、5％營業稅及通關運輸費用等，全部由農業部吸收，透過這樣的方式，才能以優惠的雞蛋價格供應國內市場。

陳吉仲強調，以先前雞蛋黑市價格及穩定價格來計算，每顆雞蛋價差至少2.2元，如果沒有專案雞蛋進口，國內雞蛋價格每台斤可能飆漲更高，若1個月6億顆蛋，5個月30億顆，5個月來讓消費者至少減少60億元支出，穩定蛋價是該專案最大成效，絕對沒有把所謂的錢直接補助給9家貿易業者。