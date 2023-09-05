一名女子表示，學生時期努力念書拚到台大，現在出社會年收百萬，一直讓她很有優越感，但自從得知國中3位不愛念書、沒有穩定收入的同學，買千萬新房、結婚生子、沒有經濟壓力地出國，感嘆自己仍單身、未買房，僅是高級社畜，「念到台大才發現人生不公平。」

原PO前天（3日）於論壇《Dcard》指出，台大畢業至今已3年，今年27歲，年收大約100萬，日前得知有3位國中同學陸續買房，其中2人還沒找到工作，另1位剛開甜點店，但買的房子都是1200萬起跳的3房新建案。

原PO回想國中時期，3位同學都不愛念書、成績吊車尾，當時不理解，為何這些同學上課不專注、考試不準備，但出生就不愁吃穿、不用煩惱房價高漲、沒有生子養育問題，能三不五時出國玩樂，毫無經濟壓力。

原PO曾因拚到台大感到優越，但近期突覺得自己只不過是個努力念書的高級社畜，年收也沒特別多，認真存錢也要35歲才能負擔起千萬新房，若要結婚生子，生活會很吃緊，感嘆「念到台大才發現人生不公平，國中同學才是人生勝利組。」