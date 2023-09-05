香港巨星梁朝偉近日獲得威尼斯影展終身成就金獅獎，妻子劉嘉玲也罕見曬出兩人親吻照慶祝，羨煞旁人。不過，早在梁朝偉6月時慶祝61歲生日時，女星上山詩鈉竟直接用雙手夾住他臉獻上香吻，連腳都跨上去貼住他的腰，讓正宮劉嘉玲看不下去，面對面質問她：「妳為什麼要夾著我老公拍照？」

上山詩鈉與劉嘉玲是多年認識的好友，上個月兩人一起為梁朝偉慶生，上山詩鈉嗨到手腳並用，用雙手夾住梁朝偉的臉獻上香吻，連腳都跨上去貼住他的腰，親密的動作讓正宮劉嘉玲看不下去，她直接在新節目《出發吧路即生活》面對面質問上山詩鈉：「妳為什麼要夾著我老公拍照？」，讓上山詩鈉傻眼回：「照片妳拍的啊」，笑翻不少人，上山詩鈉也補充解釋，「梁朝偉是我的親人、家人，我很少叫他Tony，我叫他老梁。」

兩人談到梁朝偉的「社恐傳說」，劉嘉玲問上山詩鈉覺得梁朝偉社恐嗎？上山詩鈉搖頭表示：「我不覺得，他OK啊」，劉嘉玲也贊同，「我覺得他不是社恐，他是內向，如果有適合的朋友，他會聊很多、很健談」，上山詩鈉補充：「停不下來」。

事實上，劉嘉玲當年與上山詩鈉是香港演藝圈的「九龍女」成員之二，另外7位是藍潔瑛、梅艷芳、張曼玉、吳君如、曾華倩、羅美薇和邱淑貞，這九位女星私下感情相當好時常聚會，還有的還相約如果到老沒有伴，可以住在一起，不過藍潔瑛與梅艷芳已經過世。