目前國內警車中，除了正、副總統特勤使用的BMW系列警車外，加速性能最優的都屬於國道高速公路警察局所使用的BMW 520i，以及高雄市警局民間捐贈的特斯拉特斯拉Model 3電動車。新北市警察局三峽分局日前也獲贈一輛被民間車友暱稱為小鋼炮福特Focus Wagon ST-Line vignale，預計在9月11日上線值勤，未來將讓飆仔聞風喪膽。

據了解，Focus Wagon ST-Line vignale，被不少民間車友青睞，由於它具有182匹馬力，直逼BMW5系列紅斑馬184匹馬力，車裝儀表板表最高速可達240公里，因此有小鋼炮之稱。

Focus Wagon ST-Line vignale，被不少民間車友青睞，暱稱為小鋼砲，由於它具有182匹馬力，未來將成警方執勤利器。(三峽分局提供)

三峽分局表示，一名三鶯地區的知名企業老闆，鑑於三峽警分局長期對於治安的付出與投入，員警執勤相當辛勞，讓他感受到這陣子三鶯治安愈來愈好，加上過去這名企業老闆都是捐贈救護車為主，於是他這次決定這次捐給三峽分局這輛動力配備都是最好的巡邏車給鳳鳴派出所，連配備價值大約140萬元，預計9/6領牌，並辦理捐贈儀式後，9/11可以正式上線執勤。