監視器拍下男子先向其他遊客借電。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄鼓山魚市場昨日晚間發生一起落海案，高雄港務消防隊派潛水人員將人救起時無生命跡象，送醫後宣告不治。根據警方調查，當時該名男子當時在知名冰店外，向其他遊客借充電，遊客認為電已足夠拔除充電線並想開車離開，未料男子卻轉頭往鼓山魚市場方向跑去，詳細死亡原因仍待釐清。

高雄港務消防隊於4日深夜11點多，接獲鼓山漁市場有民眾墜海，出動2車1艇8人前往，2名潛水人員著潛水裝備下水搜尋，約1小時左右終於找到人，但該名男子已經無生命跡象，緊急實施急救送醫。

鼓山分局新濱所當時則獲報，在鼓山輪渡站前知名冰店外有糾紛，員警抵達現場時雙方均未在場，但現場民眾指稱一名男子疑似酒醉，與遊客發生爭執後，就往鼓山魚市場方向跑去，員警趨前找尋，聽見有物體落海聲音，但不確定詳細位置，立即通知消防、海巡及港警到場協尋，一番搜救後在水裡找到落海男子，送醫後仍宣告不治。

初步了解，該名落海男子為23歲曾姓男子，原在輪渡站旁喝酒，因為手機沒電而向遊客借用車內充電，數分鐘後，遊客認為已有足夠電力可聯繫親友，即拔除充電線，男子哀求未果後情緒失控，以頭部連續撞擊遊客車窗，車上3男2女受到驚嚇趕緊下車，其中一名女子安撫情緒未果，曾男吼叫後衝進鼓山魚市場方向。

警方已聯繫該男父親前來，家屬無意見，也通知該車遊客返回協助調查，全案報請檢察官相驗釐清死亡原因。

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