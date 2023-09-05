劉永福舊居建築面積5600多平方公尺，有大小房間119間。（朱紹聖攝）

「走進壯美廣西，探尋向海之美—2023年兩岸媒體人聯合採訪活動」4日在廣西舉行，首日抵達位於欽州的廣西對台交流基地劉永福故居參觀。而作為清末黑旗軍創立者，劉永福除曾進入越南鏖戰法軍，更曾到台灣領導甲午戰後的抗日活動，與台灣結下不解之緣。

劉永福舊居中間為主座，坐北向南，為三進式結構，最高達14公尺。（朱紹聖攝）

劉永福1883年越南紙橋大捷，斃法軍司令李維業，舊居現場展示著據傳是李維業本人的頭髮。（朱紹聖攝）

劉永福舊居主座前是一個寬闊的廣場，主座、廂房與炮樓的槍眼遙相呼應，構成一個嚴密的防禦體系。（朱紹聖攝）

劉永福，字淵亭，生於廣東欽州（今屬廣西），少為傭工，1857年受太平天國影響，參加天地會，後於1866年創建黑旗軍。1873年，應越南國王邀請，大敗法軍於河內羅池；1883年紙橋大捷，斃法軍司令李維業，獲越南國王授英勇將軍等。

中法戰爭爆發後，劉永福率軍連創法軍，馮子材諸軍亦同時取得鎮南關大捷，扭轉戰局，使中法戰爭成為中國大陸近代史中唯一沒有以割地賠款而結束之戰。

1894年爆發中日甲午戰爭，劉永福奉命赴台，幫辦台灣防務。隔年簽訂《馬關條約》後，清廷令其內渡，劉復電「與台存亡」，留台領導抗日，血戰近5月，殲敵逾1600人。

劉永福舊居建築群，是劉永福於光緒17年（1891年）在廣西欽州營建的公館。因劉永福「援越抗法」有功，被越南國王封為「三宣提督」，故舊居又名「三宣堂」。

舊居占地面積達2.27多萬平方公尺，建築面積5600多平方公尺，有大小房間119間。中間為主座，坐北向南，為三進式結構，最高達14公尺。主座的東西北三側有廂房圍繞，各廂房互通。

舊居東西兩側有穀倉、書房，圍牆四角有四個炮樓。主座、廂房和炮樓牆上都密布槍眼，東西北廂房還有夾牆暗道，主座前是一個寬闊的廣場，主座、廂房與炮樓的槍眼遙相呼應，構成一個嚴密的防禦體系。