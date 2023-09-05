自8月中開始阿根廷大西洋海岸, 陸續發現病發死亡的海獅屍體，目前已有約2百隻海獅死於H5N1禽流感病毒，阿根廷封鎖通報病例海灘，並建議民眾勿攜帶寵物前往。

自8月中旬以來，首例發現於阿根廷最南端火地島，一路沿大西洋往北，聖克魯斯省（Santa Cruz）、丘布特省（Chubut）、黑河省（Rio Negro），到目前最北端的布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires），至今共通報約莫2百隻死亡海獅。

A highly infectious bird flu is threatening sea lions in Argentina. Now, Argentina's animal health authorities are on high alert due to the outbreak of highly infectious #BirdFlu.@SaroyaHem tells you more



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阿根廷動物基金會（Fundación Fauna Argentina）主席羅倫札尼（Juan Lorenzani）表示，他觀察海獅很多年了，從來沒有見過這樣的狀況，野生動物也無法隔離或接種疫苗。

據泰蘭國家通訊社（Telam）報導，阿根廷生物學家羅德里格斯（Diego Rodríguez）說明，造成阿根廷海獅死亡的禽流感病毒應是2022年通過候鳥到達南美洲，南美海獅第一批病例發生在2023上半年的秘魯，祕魯海鳥死亡率很高並感染了海獅，祕魯的海獅也大批死亡。

由於動物遷移習性，禽流感病毒由秘魯順太平洋沿岸向南傳播，到今年5月，智利南部也發現海獅死亡狀況，跨越太平洋和大西洋影響了阿根廷火地島，8月幾周內在阿根廷大西洋13處沿岸陸續發現海獅感染死亡狀況，首次禽流感發現於阿根廷哺乳動物上。

專門研究禽類病毒的獸醫瓦格諾齊（Ariel Vagnozzi）提到，病毒並不容易或頻繁從一個物種傳播到另一個物種，但禽流感突變從鳥類傳染到哺乳類，那就是另一個問題，這發生在海獅的狀況。

海獅為阿根廷大西洋沿岸常見的海洋生物之一，例如熱門觀光景點馬普拉塔（Mar del Plata），港口周遭隨處可見海獅，這座城市岸邊也聳立著一座巨大的海獅雕像，在銀海市（Mar del Plata）多處海灘發現死亡海獅後，阿根廷相關單位封鎖了海灘，建議民眾避免與活的野生動物或動物屍體進行接觸。（編輯：陳承功）1120905