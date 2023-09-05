寵小孩寵成逆子，資深醫藥記者洪素卿日前分享，跑線時曾在急診室聽聞一個案例，一名40多歲婦女遭暴打送醫，當時是讀高中的兒子帶她來醫院，由於該案被註記是家暴，醫護人員以為女子遭丈夫毒打，兒子帶著母親逃跑就醫，沒想到真相卻是看似斯文的兒子才是家暴元兇，因為要不到錢逼媽媽下海賺皮肉錢。

洪素卿日前在節目「震震有詞」分享，曾聽聞急診室一個案例，一名40多歲中年婦女被打到送醫，她滿臉是傷、眼鏡一半被打破，加上頂著一頂亂髮被送進急診室，是看起來還在讀高中、長相斯文的兒子陪同，讓醫護人員以為是女子是被丈夫打，沒想到動手的竟然是兒子。原來這名女子極度溺愛兒子，把小孩寵成小霸王，想要什麼都必須得到，連老公都受不了而搬走，只負責給生活費，不再過問老婆的教養方式。

洪素卿說，由於女子太寵兒子，導致兒子長大後變本加厲，要求的東西越來越多、越來越貴，聽到母親說沒錢，還生氣兇母親「妳把我生下來就要負責，我是願意被你們生下來的嗎？沒錢就不要生我啊！」更聽從損友建議，把媽媽的資料給仲介，逼媽媽下海賣淫賺錢，把媽媽嚇得直接報警，兒子聽聞後氣得失控痛毆媽媽，將她打到昏迷，才緊急將母親送醫。

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