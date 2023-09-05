阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）正在美國大聯盟享受他的新世界，巴西球星內馬（Neymar）也為他高興，回想起兩人在法甲巴黎聖日耳曼的日子，內馬形容「簡直是地獄。」內馬接受沙烏地阿拉伯聯賽的高薪邀約，揮別大巴黎前往中東豪門希拉爾踢球，現在毫不掩飾他對前東家的不滿。

內馬對巴西媒體Globo說：「我非常高興梅西去年取得大成功（世界盃冠軍），同時我也很傷心，因為他歷經了最好和最糟的事。他在阿根廷球隊過著天堂般的生活，贏得所有的賽事，但他在巴黎的生活宛如地獄，我們兩人都活在地獄。」

梅西因為續約談判不順、表現欠佳，遭到大巴黎球迷敵視，屢屢招致巨大噓聲，最後與球團不歡而散。內馬說：「梅西不該受到這種對待，看看他做的一切，了解梅西的人都知道他是認真訓練、榮譽心熾烈的人，在我看來大巴黎發生的這些事對他並不公平。不過足球本身是公平的，他摘得了世足冠軍，這是他應得的生涯結局。」

大巴黎在歐冠16強遭淘汰的時候，法國球迷集結在球團總部前怒噓「梅西是龜兒子」，為了要讓梅西聽懂，他們還以西班牙語交替著喊。內馬的處境更糟，憤怒的球迷直接跑到他家門外嗆聲。內馬說：「我們很難過，我們聯手是要爭奪冠軍與創造歷史的，不幸的是我們沒有做到。」