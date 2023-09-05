蔡英文總統今率團赴史瓦帝尼王國，這趟4天設下兩個同慶兩國邦誼、促進永續合作。（游念育攝）

蔡英文總統5日上午率團訪問非洲友邦史瓦帝尼，展開為期4天國是訪問。今年是台灣與史瓦帝尼王國建交55週年，也是史瓦帝尼獨立建國55週年，蔡英文總統在桃機發表談話時表示，這趟4天的行程設下了2個目標，同慶兩國邦誼及促進永續合作，將代表台灣人民致上最誠摯的祝賀，共同慶祝兩國歷久彌新的邦誼。（陳麒全攝）

蔡英文總統今率團赴史瓦帝尼王國，這趟4天設下兩個同慶兩國邦誼、促進永續合作，蔡英文行前發表談話指出，史瓦帝尼是我們在非洲堅持的友邦，恩史瓦帝三世1986年登基以來，總共訪問台灣18次，兩國有深厚情誼，今年是兩國建交55周年，也是史瓦帝尼獨立建國55周年，更是史瓦帝尼國王的55歲生日，致上最誠摯的祝賀。

蔡英文總統5日上午率團訪問非洲友邦史瓦帝尼，展開為期4天國是訪問。今年是台灣與史瓦帝尼王國建交55週年，也是史瓦帝尼獨立建國55週年，蔡英文總統在桃機發表談話時表示，這趟4天的行程設下了2個目標，同慶兩國邦誼及促進永續合作，將代表台灣人民致上最誠摯的祝賀，共同慶祝兩國歷久彌新的邦誼。（陳麒全攝）

蔡英文指出，透過這次訪問將促進兩國永續合作，2018年她第一次訪問史瓦帝尼實地瞭解合作情況，台灣和史瓦帝尼交流越來越密切，公衛醫療農業技術合作不間斷，成果也越來越豐碩，也期盼從中央到地方進一步深化我們的關係。

蔡英文說，因此這次高雄市長陳其邁隨團出訪，身負重要任務，高雄市和史瓦帝尼首都姆巴巴內市正在推動締結姊妹市計畫，透過這個計畫有助於兩國教育合作及青年交流，患難見真情面對威權擴張等挑戰，史瓦帝尼總是站出來堅定支持台灣，為世界做貢獻，史瓦帝尼跟台灣是熟悉的老朋友，互相扶持的真朋友，繼續努力面對挑戰促進兩國進步和發展。

蔡英文表示，她也指示行政團隊給予災後協助，颱風所造成的農損除了必要救助補償外，也會啟動防範蔬果價格波動的機制，我們即將出發，外交工作是一步一步累積，台灣走向世界腳步不會停下來，會更堅定往前走，讓世界看到台灣良善的力量。