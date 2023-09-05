中國大陸外交部網站5日消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅4日在北京與義大利副總理兼外長塔加尼會談時表示，面對地緣政治等挑戰和干擾，中義應堅持互尊互信、開放合作、平等對話的正確相處之道。

義大利加入「一帶一路」將於2024年3月到期，如果今年12月以前沒有正式退出，效期將自動展延5年

大陸環球網引述義大利媒體報導，塔加尼在北京訪問時表示，義大利國會將對是否續約「一帶一路」作出決定，無論決定是什麼，都不會影響兩國關係。無論如何，與中國的夥伴關係將受到重視。他還表示，義國教育部長、旅遊部長等官員將在近期訪問中國，總統馬達雷拉將在明年初訪中，總理梅洛尼的存取時間則未確定。

王毅在會見時說，中義都是文明古國，共同開闢了東西方交流先河，為人類文明進步作出了卓越貢獻。中義都是世界主要經濟體，雙方合作優勢互補，實現互利共贏。中義還是全面戰略夥伴，兩國關係超越雙邊範疇，為中歐關係發展和世界和平穩定作出積極貢獻。中方願同義方落實好兩國領導人重要共識，加強高層交往，夯實雙邊關係政治基礎，拓展高水準務實合作，豐富人文交流，推動中義關係持續健康穩定向前發展。

塔加尼表示，義方高度重視發展長期穩定的意中關係，願充分發揮義中全面戰略夥伴關係潛力，為兩國合作增添新內涵。義中兩大文明友好交往源遠流長，儘管當前國際局勢動盪不定，但義中關係不會受其影響。王毅表示，中歐沒有根本利害衝突，雙方合作大於分歧，共同利益超過彼此差異。

在同一天舉行的中義政府委員會第十一次聯席會議上，王毅說，近年來，在兩國各界共同努力下，中義關係保持高水準發展，走在中歐關係前列。兩國領導人保持密切交往，為雙邊關係把舵定向，夯實互信根基。中義文旅年精彩紛呈，共建「一帶一路」合作碩果累累。

塔加尼表示，義方期待同中方一道，持續深化經貿投資、科技創新、氣變環保、人文旅遊等各領域合作，推動義中關係不斷邁上新台階。願與中方加強聯合國、二十國集團等多邊機構中的溝通協作。

義大利tgla7網站報導稱，義大利對中國的出口額雖然不如德國，但依然相當可觀。義大利安莎社稱，塔加尼此行的文化活動眾多，這將有助於促進兩國的文化和旅遊交流。