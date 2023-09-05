台鐵太魯閣列車事故時隔兩年，案發881天後，竟搜出18片遺骸、94件遺物，引發社會嘩然。檢警昨（4日）前往基隆七堵機務段搜索第1到6節車廂，經詳細調查搜證，再度發現疑似罹難者的1片骨骼碎片、1顆牙齒，及56件乘客遺失物，目前已將交給法醫鑑定DNA，遺失物則由台鐵招領。

桃園地檢署4日指揮鐵路刑大、鐵路警察赴基隆七堵機務段，眾人從上午8時許便展開搜索，發現了部分疑似是車上乘客遺留的物品，中午時分有3名罹難者家屬也趕到現場關心。

陳姓家屬表示，當時一家6人乘坐太魯閣號要回台東掃墓，事發後，妹妹及當時年僅4歲的女兒在事故中罹難，當時他們坐在第6節車廂，下午警方在搜尋第6節車廂時，特別央求警方能夠特別留意座位附近，希望能夠找到家人的遺物。

家屬陳先生指出，罹難者的遺物是還活著的家人與逝者間最後連結的物品，希望檢警及台鐵能夠盡快調查完畢，讓家屬能夠認領回去，昨中午從桃園趕到七堵，雖然檢察官有大概描述一下找到的物品，但還是需要親眼看到實物才能確認。

陳妻含著眼淚說，事發當天她不在車上，這是她第一次親眼看到事發的車廂情況，雖然因為有封鎖線無法接近，但看著嚴重損壞的車廂，仍然無法想像罹難的女兒，當時到底感受到了什麼，想到就非常難過。

陳先生表示，上周在第7及第8節車廂中，發現了18片骨骸、2顆牙齒、94件疑似遺物，身為罹難者家屬聽到後只覺得不可思議，怎麼可能在事發2年後，還找到這麼多遺物和遺骸。

昨下午2時許大致完成太魯閣號車廂搜索，再度發現疑似罹難者的1片骨骼碎片、1顆牙齒，及56件乘客遺失物，骨骼碎片及牙齒將交給法醫鑑定DNA，遺失物則由台鐵招領。