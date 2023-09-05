中國大陸外交部網站5日消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅4日與義大利副總理塔加尼共同出席中義政府委員會第十一次聯席會議。王毅在總結發言中高度評價中義各領域合作成果。

王毅說，近年來，在雙方共同努力下，中義關係保持高水準發展，走在中歐關係前列。兩國領導人保持密切交往，為雙邊關係把舵定向，夯實互信根基。中義文化和旅遊年精彩紛呈，古羅馬文明展吸引超過30萬中國民眾，兩國相互支援辦好北京和米蘭冬奧會，古絲綢之路傳承的千年友誼歷久彌新。共建「一帶一路」合作碩果累累。

王毅表示，過去5年，中義貿易額從500億美元增長至近800億美元，義大利對中出口增長約30％。依託上海進博會、海南消博會等平台，各類義大利優質商品走進中國千家萬戶。中義合作的首艘中國國產大型郵輪順利起航，義國企業參與CR929大飛機專案進展順利，雙方形成兩輪協力廠商市場重點合作專案清單。

王毅強調，面對新形勢新機遇，中方願同義方堅持開放共贏，聚焦務實合作，促進包容互鑒，推動中義全面戰略夥伴關係實現更大發展。