歐洲最大車展-德國國際車展(IAA MOBILITY 2023)即將於台灣時間9月5日於登場，康舒科技首度參展並於【台灣電動車解決方案主題館展示「900V高壓產品-900V SiC直流轉換器」及「碳化矽高壓產品-800V 250kW SiC電機驅控器」，希望藉此與全球主要汽車製造商交流，擴大在歐洲市場的影響力和合作夥伴關係。

康舒於此次參展共有兩項機種：「900V SiC直流轉換器」、「800V 250kW SiC電機驅控器」，其中「900V SiC直流轉換器」是全球第一款900V高壓產品，運用碳化矽半導體技術製成，並於2021年成功量產，供貨予美國新興豪華車廠銷售全球，另一項「800V 250kW SiC電機驅控器」是康舒科技最新研發產品，此款產品乃集結軟硬體技術，並倚賴過去SiC產品的成功經驗，充分發揮SiC功率元件的優勢，實現更高電壓、更大功率和更高效能的全新水準。

康舒科技表示，公司致力提供電動車新創產品與解決方案，並積極與合作夥伴發展創新技術與應用，今年7月，康舒科技參展泰國台灣形象展，吸引泰國日商三菱集團、FOMM等30多家泰國當地與國際客戶主動洽談合作機會，目前除了穩定供給美國及日本車廠外，亦將迎來全新客戶，透過與一階供應商(Tier 1)的合作跨大康舒車電產品供應至全球各地。