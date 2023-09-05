金管會主委黃天牧開幕致詞時指出，公司治理為健全資本市場的重要基礎，亦為吸引投資人持續投資的重要關鍵。他強調，公司治理不只是法規遵循，而是形塑內部文化（Habit of Mind），且不僅是由上而下驅動，更應重視由下到上根植公司治理文化。

黃天牧表示，台灣於1997年亞洲金融風暴後即開始注意公司治理重要性，行政院2003年成立「改革公司治理專案小組」，同年設立證券投資人及期貨交易人保護中心。為進一步加速台灣公司治理改革腳步，以OECD公司治理六大原則為依循，自2013年起推動三版藍圖。

為響應永續國際趨勢，金管會今年初推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，並於8月發布台灣接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖。黃天牧指出，相關推動措施與OECD即將發布的新公司治理原則－永續韌性相符。

金管會表示，今年台北公司治理論壇為疫後首次舉辦的實體國際性論壇，國內外參與者皆較歷屆多，顯見市場重視及台灣在推動公司治理的成效，未來將以更積極的態度與世界潮流接軌，引導企業永續發展，營造健全ESG生態體系。