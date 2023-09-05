好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）先前與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的「世紀官司」鬧得滿城風雨，最終由強尼戴普勝訴，安柏赫德判賠1,035萬美元（約新台幣3億元），此後傳出她已帶著女兒到西班牙馬德里定居，近日則在被直擊拄著拐杖，一跛一跛返回住處。

根據《Page Six》報導，安柏被直擊穿著黑色連衣裙，腳踩名牌白色拖鞋，戴著項鍊，紮著凌亂的馬尾，雙手拄著拐杖，一旁則有妹妹惠妮亨利克茲（Whitney Henriquez）及2歲愛女烏納（Oonagh）在旁陪伴；對此，安柏解釋，自己是為了參與11月初的馬拉松進行練習，但卻不慎讓臀部受傷，只能拄著拐杖外出，目前已停止相關訓練。

事實上，安柏在官司敗訴後，有外媒爆料她與攝影師女友搬到西班牙，並改名為「瑪莎簡Martha Jane Canary」，而她所居住的小鎮小鎮僅有1,300位居民，鄰居也透露，安柏赫德外出時並不會刻意掩飾身分。

此外，她在2017年在好萊塢電影《水行俠》（Aquaman）中演出「梅拉公主」一角，獲得好評，但因形象重創，續集《水行俠2》曾傳出換角消息，不過該片日前曝光的預告中仍可見安柏的身影，安柏也表示，能夠回歸《水行俠2》感到相當興奮，而該片預計將在12月上映。