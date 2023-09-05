疫情趨緩解封後，台灣人一窩蜂跑去日本旅遊，不過有數據顯示，來台灣的日本人變少了，甚至出現「日本人覺得台灣不好玩」的話題。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」詢問來過台灣的日本朋友會不會再訪台灣？對方直言「台灣旅遊好像沒有比較便宜，可能會考量就在日本玩吧。」讓她聽了超衝擊；網友也大嘆「台灣旅遊真的很貴」、「台灣住宿費真的一言難盡」。

臉書粉專「魚漿夫婦」發文指出，前陣子出現「日本人覺得台灣不好玩」的新聞，原因包括「交通太危險」、「蟑螂超大隻」、「很像是去日本的鄉下玩」、「就海比較髒的沖繩」等；也有日本網友替台灣說話，「大概比日本好玩3倍」、「小籠包和芒果刨冰真的很好吃」、「火鍋很好吃」。

魚漿夫婦表示，之前公司休假，有3、4位同事到台灣旅遊，她詢問這些同事對台灣的印象是什麼，發現他們到台灣玩的時候剛好遇到下雨，「其實任何地方都是一樣，下雨都不太好玩；台灣有一個缺點，就是下雨的時候水溝很臭。」也有人因為下雨沒有玩得很盡興，所以還想再訪台灣。

不過其中一位同事提到，「應該不會再去，因為想去的國家很多，下次會去別的地方。」接著又說「去台灣玩好像沒有比較便宜，預算上可能會考量就在日本旅遊。」她聽完驚訝表示，「原來台灣的漲價已經連日本朋友都有感了，看來之後我回台灣的時候，可能會有衝擊了。」

許多網友看了也很有感，直呼「在台灣玩沒有比較便宜是真的」、「台灣旅遊超貴無誤」、「台灣住宿費真的一言難盡」、「花同樣的錢我也寧願去日本玩，日本交通很方便，住宿也相對便宜」、「台灣飯店真的貴，連台灣人自己都嫌貴跑出國了！」也有網友認為「感覺跟日幣貶值也有很大的關係」。